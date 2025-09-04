מעצר החשוד שתועד ברשת דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום (חמישי) תושב מזרח העיר בשנות ה-20 לחייו, בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות.

בתיעוד נראה החשוד מתראיין ומצהיר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית, תוך שהוא מתאר כי הוא "דוחף אצבעות ויורק לתוכה".

מיד לאחר פרסום הסרטון פתחה היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים בחקירה. בלשי הימ"ר פעלו לאיתור זהותו של החשוד, ובסיומה של פעילות חקירתית נעצר הצעיר והועבר למשרדי היחידה לחקירה.

במשטרה ציינו כי מחקירה ראשונית עלה שבמהלך הראיון אמר החשוד: "אנחנו יורקים להם בתוך הגלידה, דוחפים אצבעות והיהודים אוכלים את זה". במשטרה בודקים את האפשרות שמדובר באמירה ממניע גזעני.

עוד הדגישו במשטרה כי "כל מי שיבחר להסית לאלימות או להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ממניע גזעני או אחר - יידע כי נפעיל את כל הכלים לאיתורו, מעצרו והבאתו לדין".

במהלך השיחה נשאל העובד היכן הוא נמצא והשיב, "אני בעבודה, אני עובד במפעל גלידות". כשנשאל האם הוא עצמו אוכל מהמוצר שעל פס הייצור, השיב כי העבודה מגעילה אותו והוא נגעל מלאכול גלידה בזמן שהוא במפעל. "אני עובד בגלידה ישראלית, לא ערבית. הישראלית יותר טעימה, אבל כשאתה עובד בקו ייצור אתה נגעל".

המראיין תהה האם הגלידה נקייה, והעובד השיב, "נקייה, אבל אנחנו מלכלכים אותה". לדבריו, אין מדובר במקרה חריג, אלא בתופעה מתמשכת, "באמת תמיד".

העובד הרחיב ותיאר את תהליך העבודה. לדבריו, הגלידה יוצאת במרקם נוזלי בשלב ראשון, ולאחר מכן נערכת בדיקה. בשלב זה, כך טען, "אנחנו יושבים ומביטים ואז מתחילים לדחוף אצבעות". לשאלת המראיין אם מדובר רק באצבעות או גם באיברים אחרים, ענה, "נראה לך שאני אשים רגליים שלי בגלידה?". עם זאת, אישר כי הם "דוחפים אצבעות, יורקים".

כאשר נשאל אם הוא מלכלך את אצבעו טרם דחיפתה למוצר, ענה "לחראם", ובכך רמז שאין לו בעיה מוסרית עם המעשה. עוד הוסיף, "כך אנחנו מאכילים אותם גלידה, וטעים להם בסוף. הם לא יודעים שזה בגלל היריקות שלנו ודחיפת האצבעות".

לשאלת המראיין האם אין בכך בעיה מוסרית, הסביר, "תגיד, כשהאויב שלך ככה אתה קורא לזה חראם?".