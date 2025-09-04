אליאס רודריגז, שירה למוות בחודש מאי האחרון בעובדי שגרירות ישראל בוושינגטון, ירון לישינסקי ושרה מילגרים ז"ל, כפר היום (חמישי) בכל תשעה סעיפי האישום נגדו.

חלק מסעיפי האישום עלולים להביא לגזר דין מוות נגד רודריגז, שמואשם כי רצח את שני עובדי השגרירות ממניעים אנטישמיים.

במהלך הדיון טענה עורכת דינו של רודריגז, אליזבת מאלין, כי היא תזדקק לזמן נוסף על מנת לעבור עימו על סעיפים האישום נגדו.

השופט רנדולף מוס הסכים לבקשה והצדדים ייפגשו בבית המשפט בחודש דצמבר, אז יישמעו טיעוני התביעה הטוענת כי הרצח בוצע ממניעים אנטישמיים. במידה וחבר המושבעים ישתכנע כי הרוצח פעל מתוך קנאות דתית ואנטישמית ולא מתוך שנאה למדינת ישראל בעקבות המלחמה בעזה, עשוי השופט לגזור עליו עונש מוות.

השופט מוס ציין כי "מדובר בתיק מורכב, וצוות ההגנה של רודריגז יזדקק לזמן כדי לחקור כיצד מיושם עונש המוות בתיק".

התביעה פירטה בכתב האישום כיצד רודריגז עקב אחרי שני עובדי השגרירות שעזבו אירוע במוזיאון היהודי בקפיטול, ירה בהם למוות, ולאחר מכן ווידא הריגה בעוד שרה מילגרים מנסה לזחול על המדרכה ולהימלט כאשר היא פצועה באורח אנוש. רודריגז עצמו פרסם ביטויי גנאי קשים נגד ישראל ברשתות החברתיות, ומיד לאחר מעצרו אמר למשטרה כי "עשיתי את זה למען פלסטין".