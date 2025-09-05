אתמול (חמישי) חשף מנכ"ל ארגון חוננו, שמואל (זנגי) מידד כי החטיבה היהודית בשב"כ פעלה כנגד ארגון 'חוננו' המעניק סיוע משפטי לחיילים, שוטרים ומתיישבים ובכיר בשב"כ התבטא "נוריד אותם".

על פי המידע שהגיע למידד, באחד המקרים בכיר בשב"כ התבטא כנגד חוננו "בא נוריד אותם". המידע נחשף בידי גורמים בכירים אשר נחשפו למסמכים, לחומרים ולמעשי אנשי החטיבה היהודית בשב"כ והם אשר חשפו את הדברים לאנשי הארגון.

חשיפה: בשב"כ החליטו 'להוריד' את ארגון חוננו ללא

ח"כים ושרים הגיבו לחשיפה וקראו לסגור את המחלקה היהודית בשב"כ באופן מידי.

השרה מאי גולן אמרה: "בזכות ארגון חוננו אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות עבריינית חמורה ובלתי חוקית כלפי מתיישבים ואנשי ימין. ואת הסוד הזה, שלאנשי ימין אין שום זכויות במדינת ישראל, גורמים בשב"כ לא רוצים שנחשוף. יחד עם עוד רבים, אני דורשת הסברים מיידיים - מי אישר לפעול נגד ארגון משפטי?! האם יש אישור בכתב מהיועמ"שית? האם מבוצעות פעולות דומות כלפי ארגוני סיוע למחבלים, להבדיל מיליון הבדלות?! או שלארגונים הבזויים האלה יש דלת פתוחה בבג"ץ?! לא אכיפה בררנית, אלא אכיפה דרקונית חד צדדית. החשיפה הזו חייבת לזעזע את כל מי שמדינת ישראל חשובה לו. אם נשתוק, נאבד את הזכות לדמוקרטיה אמיתית בישראל".

ח"כ טלי גוטליב מסרה: "אני מפצירה בממשלת ישראל לסגור את החטיבה היהודית בשב"כ לאלתר! החטיבה היהודית בשב"כ עסוקה בהשחרת אנשי ימין בכלל ומתיישבי יהודה ושומרון בפרט. עד לרגע זה ראש החטיבה המסוכן שפעל תוך בידוי ראיות להביא למעצרם של מתיישבים יהודים כמובן טרם נעצר וטרם נחקר. החטיבה הנוראית הזו עסוקה בשימור נרטיב של הוצאת דיבת יהודים, ימניים, מתיישבים. הפרסום האחרון בעניין רדיפת השב"כ את אירגון "חוננו" החשוב זה קצה הקצה! הכוח הבריוני של החטיבה היהודית בשב"כ חייב להטריד כל אזרח בישראל חוץ מאנשי שמאל כמובן. לשמאל כידוע הכל מותר, אותם השב"כ לא חוקר ולא מנטר".

ח"כ לימור סון הר מלך הוסיפה: "זאת לא טעות, זאת שיטה. המחלקה היהודית בשב"כ הוקמה כדי לרדוף את ההתיישבות ואת המתיישבים. היום זה נחשף שוב - המחלקה פעלה נגד ארגון חוננו, הארגון המשפטי שמגן בחזית על חיילי צה”ל, על שוטרים ועל המתיישבים ביהודה ושומרון. כשבכיר בשב"כ מתבטא “בוא נוריד אותם”, זו תפיסת עולם. תפיסה שמכוונת את כל כובד המשקל של שירות הביטחון לא נגד האויב הערבי, אלא נגד אלה שמוסרים נפשם על ארץ ישראל. איומים על חוננו הם איומים על ההתיישבות. כל עוד המחלקה הזו קיימת, היא תמשיך להפנות את כוחה פנימה נגד המחנה הלאומי. הגיע הזמן לומר בקול ברור: חייבים לסגור את המחלקה היהודית בשב"כ".