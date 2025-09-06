הלחץ בממשלה נגד החלת ריבונות מצומצמת בגושי ההתיישבות נמשך, ובמקביל גוברת התמיכה מצד שרים בכירים בליכוד בתכנית ריבונות רחבה על מרבית שטחי יהודה ושומרון.

לראשונה, גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הביע תמיכה בתכנית זו, שהוצגה בשבוע שעבר על ידי השר בצלאל סמוטריץ' וראשי מועצת יש"ע.

התמיכה הגורפת מגיעה בצל היוזמה הצרפתית באו"ם להכרה במדינה פלסטינית, ולפני הדיונים הצפויים בניו יורק. שרים בליכוד רואים ביוזמת מועצת יש"ע מהלך מנע אסטרטגי. לדברי מועצת יש"ע, השרים הביעו תמיכה ברורה בהחלת ריבונות ישראלית על 82% משטחי יהודה ושומרון, בהתאם למפה שהוצגה בפניהם.

מלבד ישראל כ"ץ, נאמר בהודעה, תמכו במהלך גם השרים אלי כהן, מיקי זוהר, גילה גמליאל, מירי רגב, שלמה קרעי, יואב קיש, עידית סילמן, מאי גולן וזאב אלקין. השרים חיים כץ ויריב לוין אף הצהירו כי הם תומכים בהחלת ריבונות רחבה אף יותר מהמוצע.

השרים הדגישו כי תמיכתם אינה רק במפה עצמה, אלא גם בחמישה עקרונות עקרוניים הנוגעים למדיניות הריבונות העתידית: מניעת הקמת מדינה פלסטינית היא קונצנזוס ישראלי - הריבונות תסיר את האפשרות מסדר היום הבינלאומי, מקסימום שטח בריבונות ישראלית, עם מינימום אוכלוסייה ערבית, הסכמי אוסלו נתפסים ככישלון - הריבונות תפרק את עקרונות חלוקת השטח שנקבעו במסגרתם, התנגדות לריבונות חלקית בגושי ההתיישבות בלבד, הפסקת ההיענות לאיומים - אם ארגוני טרור יפעלו, יטופלו ביד קשה.