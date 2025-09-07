כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן פגע בצהריים (ראשון) באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון שבערבה.

מד"א דיווח על שמונה פצועים - בהם גבר בן 63 במצב קל בהכרה מלאה עם פציעה מרסיסים בגפיים, אישה בת 52 במצב קל שנפלה ונחבלה בגפיים, 2 גברים בני 63 ו-28 וצעירה בת 24 במצב קל עם צפצופים באוזניים והדף, ו-3 נפגעי חרדה.

מצה"ל נמסר כי ארבעה כלי טיס בלתי מאוישים שוגרו הבוקר מתימן לעבר ישראל, שלושה יורטו ואילו הרביעי נפל במרחב נמל התעופה רמון. "לא הופעלו התרעות, האירוע מתוחקר והפרטים בבדיקה".

מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי הכטב"ם שפגע לא זוהה במערכות הגילוי, מה שגרם לאי הפעלת התרעות. רשות שדות התעופה מסרה כי "המרחב האווירי הדרומי מעל רמון סגור לתנועות מטוסים".

בכיר החות'ים חזאם אסד כתב בעברית ברשת X כי "הנקמה האמיתית עוד לא התחילה. מה שמחכה לכם יהיה קשה בהרבה".

נמל התעופה נסגר למשך כשעתיים ולאחר הערכות מצב נפתח מחד לפעילות מלאה.

חובשי רפואת חירום במד"א רן אברהם ואלי וקנין סיפרו: "כשהגענו לשדה התעופה הובילו אותנו אל גבר בן 63, שהיה בהכרה מלאה וסבל מפציעות קלות מרסיסים בגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל ויציב. במקביל, הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבית החולים נפגעת נוספת - אישה בת 52 שנפלה ונחבלה קלות בגפיים. צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי למספר נפגעי חרדה שנכחו במקום".

מוקדם יותר צה"ל עדכן כי חיל האוויר יירט שלושה כלי טיס בלתי מאוישים שעשו את דרכם מתימן. נמסר כי שני כלי טיס יורטו בטרם חצו. החות'ים בתימן ניסו לשגר עד כה לישראל מאז חיסול צמרת ארגון הטרור: שמונה טילים בליסטיים ושבעה כטב"מים - שיורטו או נפלו בדרכם לישראל.

אלי לנקרי, ראש העיר אילת הסמוכה לשדה התעופה, מסר: "העובדה שנפל כטב"ם ללא התרעה מדאיגה מאוד. שוחחתי עם מפקדי פיקוד העורף כדי להבין מה קרה, ואני מחכה לתשובות. ידענו שהחות'ים לא יניחו לאילת ולא ישכחו אותה, וזה קורה. למרות פעילות צה"ל בעומק שטח האויב, וראינו את התוצאות האחרונות של הפגיעה הקשה שם, מסתבר שהחות'ים עדיין מאיימים עלינו. אני מצפה כראש עיר שהם לא יוכלו לפעול. הנמל הימי שלנו מושבת ובפעילות כמעט אפסית. זה נזק כלכלי אדיר. מדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה נתיב שיט סגור. אני מקווה שהאיום הזה יוסר אחת ולתמיד מעל המדינה".