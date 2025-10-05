צה"ל זיהה הבוקר (ראשון), מעט לפני השעה 05:00, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל.

נמסר כי "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף".

בהמשך הופעלו אזעקות במרכז, בשפלה ובאזור ירושלים.

לאחר מכן עדכנו בצה"ל כי חיל האוויר יירט בהצלחה את הטיל ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

במוקד החירום של מד"א לא התקבלו עד כה קריאות על נפילות או נפגעים.

בשבוע שעבר, בלילה שבין ראשון לשני, עדכן דובר צה"ל כי זוהה שיגור של טיל בליסטי מתימן. "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום", נמסר.

שלוש דקות לאחר מכן הופעלו התרעות בשורת יישובים במרכז הארץ, בהם בגוש דן, בשפלה, בלכיש ובשפלת יהודה. כעבור שש דקות הודיע צה"ל כי חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן, ופיקוד העורף אישר לצאת מהמרחבים המוגנים. במד"א הודיעו כי לא דווח על נפגעים.