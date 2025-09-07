במתחם אקספו תל אביב התקיים כנס ביוזמת משפחות "מועצת אוקטובר", בהשתתפות מאות משפחות שכולות, משפחות חטופים, פצועי צה"ל ותושבי עוטף עזה. המשתתפים קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את אירועי 7 באוקטובר.

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי בן שטרית שנפל במוצב נחל עוז, פנה אל חברי הליכוד ואמר, "אני פונה לאחיי ואחיותיי מהליכוד. תסתכלו לי בעיניים. איך אתם יכולים לתת יד לניסיונות לברוח מאחריות? איך אתם יכולים להמשיך לשתוק ולגבות מדיניות של הכחשה והסתרה? איך אתם שותקים לנוכח מסע ההסתה וההכפשה כנגד משפחות חטופים ומשפחות שכולות?"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף לקריאה ואמר, "עלינו להקים ועדת חקירה ממלכתית. זו דרך המלך. זו הדרך הנכונה שקיימת במערכת המשפט הישראלית כיום. כך יש לעשות ובהקדם. תפקידה של ועדה כזאת בהרכב מגוון ורחב שכולל דיסציפלינות שונות, כראוי לבחירתו של אסון היסטורי בהיקף הזה, הוא לא פוליטי. תפקידה בראש ובראשונה להביט אל העתיד. לרדת לשורש הכשלים, לליקויים שהביאו אותנו אל 7 באוקטובר ולתקן אותם כדי שלא יישנו חלילה. ההימנעות מהקמתה של ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר היא בעיניי טעות חמורה, שהרי ועדת חקירה היא לא רק כלי מקצועי, אלא גם הזדמנות לתיקון, לאיחוי ולתחילת תהליך הריפוי שהחברה הישראלית והמשפחות שאיבדו את היקר להם מכל זקוקות לו כל כך ובצדק".

מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, התריע מפני השפעות פוליטיות על בדיקת האירועים. לדבריו, "כבר עכשיו מייצרים זיהום בחקירה, משחירים גורמים מסוימים ברגעים אלה ממש כדי לנקות גורמים אחרים. תראו את הקמפיין נגד ראש השב"כ - שהיה מהראשונים שנשאו באחריות ואמרו שנכשלו. הפגיעה הביטחונית היא קטסטרופאלית בכל מערכת הביטחון - זה במשטרה, זה בשב"כ וזה מגיע גם לצבא".

שר המשפטים לשעבר דן מרידור אמר, "הממשלה הכושלת בתולדות מדינת ישראל, הביאה עלינו את האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל וממשיכה לשקוע איתנו בבוץ. ועדת חקירה ממלכתית היא לא אופציה, היא חובה. אחרי סברה ושתילה הממשלה הקימה ועדת חקירה ממלכתית ומנחם בגין התפטר כי כאב לו, כי הרגיש אחראי. איך אפשר להשוות את מה שהי הפעם להעדר המנהיגות של היום?"

שר המשפטים לשעבר מאיר שטרית הוסיף, "אני פונה לראש הממשלה ושואל - ממה אתה מפחד? אם הכל בסדר ורק לא העירו אותך בבוקר, תגיד את זה לוועדת החקירה. אם לא ידעת מהכסף הקטרי, תגיד את זה. אם אין לך ממה לפחד אז תקים ועדת חקירה. אבל כנראה שיש לך מה לפחד"