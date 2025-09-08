עדי רן ואיתי בירמן משיקים סינגל חדש בשם "הנשמות הטהורות". את השיר כתב בירמן והלחין יחד עם אבשלום דריקס ועידו שקד.

השיר, לדבריו של בירמן, מתאר את סיפורו של הדור הנוכחי - ההתמכרויות האינסופיות שהעולם מציע, העליות והנפילות, התחושות המתוקות שבתחילה והתחושה הריקה שמגיעה לאחריהן. "בין שלל האשליות והבריחה ישנו סם הנקרא במקורות - סם החיים", הסביר.

לדבריו, התורה היא האור שמרים את האדם וממלא אותו בחיות מחודשת, "כמו ספינה השומרת ומגוננת על יורדי הים מהמערבולות והסופות העלולות להגיע".

מתוך הפזמון נשמעת השורה "שבתי בבית השם כל ימיי חיי", ביטוי לרצון להכניס את הנפש פנימה אל תוך העולם הרוחני. "המילים נכתבו מהלב", אמר בירמן, "ואני תקווה שאצליח להעביר את המסר דרך השיר".