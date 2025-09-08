הלוחם החרדי מענדל ראטה, המשרת בחטיבה החרדית חשמונאים, שיתף היום (שני) בסיפור אישי שאירע אמש ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

ראטה סיפר כי לאחר שהגיע לומר סליחות, התאספו סביבו כעשרה בחורים חסידיים שהתעניינו בשירות הצבאי בחטיבה. לדבריו, "עם הזמן הבחינו בכך כמה קנאים, והתחילו לעשות בלגן. ניסו למשוך את הבחורים משם, אבל הם מיאנו ללכת".

בהמשך, כך סיפר, פנו הקנאים לרב שישב ברחבה הפנימית וחזרו עם טענה שיש פסק הלכה לזרוק אותו מהמקום. "באותו רגע נעמדו הבחורים סביבי, חיבקו אותי ונעמדו איתן מול הקנאים", כתב.

ראטה הוסיף כי פנה בעצמו אל הרב, "ניגשתי אל אותו רב ושאלתי אותו, האם זה נכון שציווית לזרוק מפה חייל שהולך להגן על עם ישראל מפני צר? הוא כנראה לא ציפה לראות חייל חסיד עם זקן ופאות, ואמר לי: לא אמרתי לזרוק.. אמרתי רק לדבר איתך.. שלא תדבר עם הבחורים. אמרתי לו, חטיבת חשמונאים היא חטיבה קדושה שמתנהלת על פי דרכי התורה והקדושה. אבל הוא היה מוקף עם הקנאים שמיהרו להקשיב לשיחה. הוא ענה לי, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו על זה, פנה לאחור והתיישב מול קיר הכותל. הלכתי לישון עם תחושות מעורבות".

"אינני חושב שכל הקנאים הם אנשי שקר", המשיך ראטה, "יש בהם כאלו שמתכוונים לכך בתמימות לב, ובאמת משוכנעים שכל המטרה פה זה לחלן ולהדיח מתורת ישראל".

לסיום כתב, "למרות הסערה שהייתה שם, יצאתי מחוזק מאוד. פגשתי דור חסידי צעיר שיודע להקשיב לקול אחר, שמתפעל ומתרגש מחייל חסיד, ולא מתבלבל מצעקות של קנאים. זה הדור הבא שלנו".