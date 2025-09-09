ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) בנאומו באירוע יום העצמאות האמריקני של שגרירות ארה"ב בישראל לתקיפה הדרמטית בקטאר.

נתניהו אמר כי "המשימה בוצעה באופן מיטבי. נגמרו הימים שבהם ראשי הטרור נהנו מחסינות - לא משנה היכן הם נמצאים".

הוא הוסיף כי "המרצחים האלה חגגו ב-7 באוקטובר. הם חגגו באותו מקום שאנחנו פגשנו אותם היום".

בהמשך אמר: "נוצרה היום הזדמנות ייחודית לחסל את בכירי חמאס בחו"ל. הצבא והשב"כ ביצעו את זה באופן מדויק".

בתקשורת הערבית דווח כי הבכירים הותקפו בקטאר כאשר התכנסו יחד כדי לדון בהצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים.

הערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי בפגישה בדוחה שהותקפה היו, ח'ליל אל-חיה, זאהר ג'בארין, מוחמד דרויש, טאהר א-נונו, מוסא אבו מרזוק וחוסאם בדראן. שרי הקבינט המצומצם עודכנו מראש על היציאה לפעולה.

ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח על חמישה הרוגים בתקיפה הישראלית. אחד ההרוגים בתקיפה הוא בנו של ח'ליל אל-חיה, וג'יהאד לבד, ראש הלשכה של ח'ליל אל-חיה.

ברקע דיווחים על מעורבותן של מדינות נוספות בסיוע לישראל בחיסול בכירי החמאס, משרד ראש הממשלה מסר כי "הפעולה היום נגד בכירי הטרור של חמאס הייתה מבצע ישראלי עצמאי לחלוטין. ישראל יזמה אותו, ישראל ביצעה אותו, וישראל נושאת באחריות מלאה".