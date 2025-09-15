נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) בשיחה עם כתבים כי קטאר היא "בת ברית נהדרת" והוסיף שישראל צריכה "להיזהר" בעקבות התקיפה נגד מנהיגי ארגון הטרור הרצחני חמאס בדוחא.

טראמפ נשאל על ידי אחד העיתונאים מה המסר שלו לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה בקטאר והשיב: "הם חייבים להיות מאוד, מאוד זהירים. הם צריכים לעשות משהו בעניין חמאס, אך קטאר היא בת ברית נהדרת של ארצות הברית. הרבה אנשים לא יודעים זאת".

הוא הוסיף: "אמרתי לאמיר, שאני חושב שהוא אדם נפלא, 'אתה צריך יחסי ציבור טובים יותר כי באמת אין לך יחסי ציבור'".

טראמפ המשיך ואמר: "אנשים מדברים על [קטאר] בצורה כל כך רעה, ולא כדאי. קטאר היא בת ברית גדולה מאוד. אז ישראל וכל היתר, אנחנו צריכים להיזהר. כשאנחנו תוקפים אנשים, אנחנו צריכים להיזהר".

בסוף השבוע שעבר דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ לא אהב את החלטת נתניהו לתקוף מטרות של חמאס בתוך קטאר וכינה אותה "החלטה לא נבונה" בשיחה בין השניים מיד לאחר התקיפה.

על פי הדיווח, השיחה הראשונה בין שני המנהיגים לאחר התקיפה היתה קשה. גורם בכיר בממשל טען כי "זו הייתה שיחה מתוחה מאוד".

לדבריו נתניהו השיב לטראמפ כי היה מדובר במבצע חיוני וכי היה לו חלון זמן קצר לביצוע התקיפה וחיסול ראשי חמאס וההחלטה המתבקשת הייתה לנצל את ההזדמנות.

עוד דווח כי לאחר כמה שעות שוחחו השניים שוב והפעם זו הייתה שיחה טובה בטון נינוח ושונה לגמרי.