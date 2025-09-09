דברי הרמטכ"ל לטייסים לפני התקיפה דובר צה"ל

צה"ל מעדכן כי הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, פיקד מבור חיל האוויר על התקיפה הדרמטית בדוחא שבקטאר, שבמהלכה נפגעו בכירי חמאס.

בעת אישור היציאה לפעולה, פנה זמיר אל טייסי חיל האוויר ואמר, "אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל - אנחנו נמשיך לעשות את המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו".

בהמשך דבריו הוסיף הרמטכ"ל, "רשאים. צאו לדרך - לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים שלנו ונכריע את החמאס".

ישראל תקפה מוקדם יותר בדוחה בירת קטאר במטרה לחסל את צמרת הנהגת חמאס בחו"ל. ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח כי המבנה שהותקף הוא משרדו של בכיר הארגון חליל אל-חיה.

על פי דיווחים רבים, אל-חיה חוסל בתקיפה. דיווחים אחרים מנו בכירים נוספים בהנהגת הארגון שייתכן ששהו במבנה שהותקף: זאהר ג'בארין, חאלד משעל, מוחמד דרוויש ומוסא אבו מרזוק.

המבצע נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ במרכז הארץ, ולקחו בו חלק 15 מטוסי קרב שנשאו עשרה חימושים. במקום נכחו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, ממלא מקום ראש שב"כ ש', וראש אגף המודיעין אלוף שלומי בינדר. הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר תומר בר שהו בבור חיל האוויר.

משרד הראש הממשלה פרסם הודעה רשמית באנגלית, ובה הודיע כי הפעולה הייתה "פעולה ישראלית עצמאית". "ישראל יזמה אותה, ישראל ביצעה אותה, וישראל לוקחת אחריות מלאה עליה", נכתב.