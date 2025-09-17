בכיר בחמאס ראזי חמד שהיה יעד לחיסול בקטאר תועד היום (רביעי) לראשונה מאז התקיפה כשהתראיין לערוץ אלג'זירה.

לדבריו, "ישבנו לדון בהצעה האמריקנית לסיום המלחמה, אחרי פחות משעה שמענו קולות פיצוצים והבנו מיד שזה ניסיון חיסול. אנחנו מכירים את הקולות האלה כתושבי עזה. ניסינו לברוח מהמקום כמה שיותר מהר - והצלחנו".

הוא אמר בראיון: "אנחנו לא מפחדים מאיומי טראמפ לפתוח עלינו את שערי הגיהינום. אנחנו לא מקבלים מממנו הוראות איך לנהוג באסירי האויב. אנחנו נוהגים בהם על פי דרכנו וע"פ הדת שלנו".

חמד, יו"ר רשות האנרגיה בעזה, כיהן בעבר כסגן שר החוץ וכדובר חמאס. חמד נודע גם כמתווך בעסקת שליט והיה מקורב לרב המרצחים אחמד ג'עברי.

כשהיה בן 16, הצטרף לתנועת האחים המוסלמים ועם הקמת חמאס ב-1987 הצטרף לארגון ואף ריצה חמש שנות מאסר בכלא הישראלי באשמת חברות בחמאס.

בריאיון במהלך המלחמה אף אמר "ישראל היא מדינה שאין לה מקום על אדמתנו, זו מדינה שאנחנו רוצים להוריד".