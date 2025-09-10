נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הלילה (רביעי) על ידי כתבים בוושינגטון על התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בדוחא, והשיב: "אני לא מרוצה בכלל מהתקיפה הישראלית בקטאר".

טראמפ הוסיף: "אני לא מתלהב מזה. אני לא מתלהב מכל הסיטואציה. זו לא סיטואציה טובה. אבל אומר כך: אנחנו רוצים את החטופים בחזרה, אבל אנחנו לא מתלהבים מהאופן שבו הדברים התנהלו היום".

בתשובה לשאלה אם התקיפה הישראלית הפתיעה אותו, אמר טראמפ: "אני אף פעם לא מופתע מכלום. במיוחד כשזה נוגע למזרח התיכון. מחר אציג הצהרה מלאה".

מוקדם יותר התייחס טראמפ לתקיפה הישראלית בפוסט שפרסם ב-Truth Social, וכתב כי ההחלטה לתקוף בקטאר התקבלה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו וארה"ב לא היתה מעורבת בתקיפה.

קודם לכן אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לווייט לעיתונאים כי ארה"ב הודיעה לקטאר לפני התקיפה הישראלית. עם זאת, ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד אל-ת'אני טען בהמשך כי ארצות הברית הודיעה לקטאר על התקיפה עשר דקות לאחר שהתרחשה.