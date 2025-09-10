הראיון שנערך עם מנכ"ל הרבנות הראשית אצל דביר עמר בערוץ 7 חשף באופן חד משמעי את הכישלון הניהולי החמור השורר בתוך הרבנות הראשית. כצופה שהקשיב לכל מילה, יצאתי עם תחושה קשה שהמוסד הדתי החשוב ביותר במדינה נמצא תחת ניהול חסר מקצועיות בסיסית.

בבחינות הסמכה

הנושא הבוער ביותר הוא קריסת מערך בחינות הסמכה. בעבר פעלה במסגרת הרבנות חברה מקצועית שעמדה בלוחות הזמנים שקבעה מועצת הרבנות הראשית. מאז כניסתו של המנכ"ל הנוכחי לתפקיד, 3,000 נבחנים קיבלו תשובות למבחנים שלהם רק לאחר שנה ושלושה חודשים - תופעה שלא הייתה מעולם ברבנות הראשית.

הפתרון שהוצע בראיון - "מחברת באזור האישי לכל נבחן" - הוא לא רק לא יעיל, אלא גם מזלזל בבעיה. נזק זה פוגע ישירות בלומדים, בכוללים ובעולם התורה כולו. בנוסף, כאשר המנכ"ל אומר בראיון שהוא מכבד את החלטת בג"ץ הדורש בחינות הסמכה לנשים ועוצר את כל הבחינות ללא הוראה מפורשת ממועצת הרבנות הראשית, הוא משאיר אלפי תלמידי חכמים בחוסר וודאות.

חוסר מנהל אגף כשרות - שלוש שנים!

עובדה זו מדברת בעד עצמה: הרבנות פועלת ללא מנהל אגף כשרות כמעט שלוש שנים. כאשר נשאל המנכ"ל על כך, תשובתו הייתה שלמנהל הקודם היה "עומס". אם זו הסיבה, אין שום היגיון שהפתרון לא יהיה חיזוק המערך, אלא ביטול משרת ראש אגף הכשרות לחלוטין.

זהו כישלון ניהולי בסיסי. אין ארגון רציני בעולם שמתפקד שלוש שנים בלי מנהל לאגף מרכזי. מה עוד שמדובר באגף הכשרות, שהוא לב ליבו של הרבנות הראשית לישראל.

פיקוח על הבשר - כישלון כפול

המנכ"ל טוען שצריך להיות פיקוח פעמיים בעונה על תחום הבשר, אך באותה נשימה מודה שבפועל אין פיקוח כלל כבר שנים. היה פיקוח לפני כניסתו לתפקיד, ומאז שהוא נכנס - הפיקוח נעצר.

הטענה שבשר בכשרות הרבנות "יותר טוב מ-95% מהבדצ"ים" היא לא רצינית כשאין פיקוח. צרכני הכשרות וגם חברי מועצת הרבנות הראשית זכאים לדעת שהמוצרים שהם צורכים נמצאים תחת פיקוח מתמשך ומקצועי.

מבנה ארגוני חדש

המנכ"ל יצר מבנה ארגוני חדש שבו לא מופיעה מועצת הרבנות הראשית. כאשר נשאל על כך, הוא צחק וענה ש"היא מעל המבנה הארגוני". אבל בפועל, הוא אינו מיישם את החלטות ועדות מועצת הרבנות הראשית שקבעו תוכניות הבראה לתחום הבשר ונושאים נוספים.

חוסר הכשרה מקצועית

המנכ"ל הודה שהוא "לא רב ולא פוסק", אך באותה נשימה הוא מודיע שהוא המנכ"ל מתרגם "הלכות כשרות לנוהל". איפה נשמע דבר כזה? עד היום אגף כשרות עם מפקחים ואנשי מקצוע קבע את הנהלים שאושרו במועצת הרבנות הראשית. המנכ"ל אינו יכול להיות המתרגם של הלכות כשרות ללא שיש לו כל הכשרה מתאימה בתחום הכשרות.

יחידת האכיפה - הגבלות מיותרות

בעוד מנהל יחידת האכיפה מבקש עוד עובדים, אישור לעבודה בזמן מילואים לחלק מהעובדים ואישור עבודה ביום שישי כאשר מתקבלים דיווחים על הונאות בכשרות, המנכ"ל מגביל את פעילותם. בג"ץ והיועמ"שית כבר קבעו שהמנכ"ל התערב בצורה פסולה בקביעת שעות העבודה של יחידות הפיקוח, המנכ"ל בראיון מצידו מתעלם.

דרושה החלפה מיידית

לסיכום, הרבנות הראשית זקוקה לניהול מקצועי ורציני. לא לפיטורי מנהלים ומשרות לא מאויישות במשך שנים. לא לדיבורים סותרים ולא להתנגדות להחלטות מועצת הרבנות הראשית.

הציבור הדתי וכלל הציבור הצורך מוצרי כשרות זכאי למוסד מקצועי ואמין. המשך המצב הנוכחי פוגע במהימנות הכשרות הרבנית, בלומדי התורה ובציבור כולו.

הגיע הזמן לשינוי.

הכותב הוא מנכ"ל ארגון חותם