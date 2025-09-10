ד"ר צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור ויו"ר פורום תקווה, בירך את ראש הממשלה, הממשלה וכוחות הביטחון על התקיפה בקטאר נגד בכירי חמאס.

לדבריו, "אני מאוד מאוד מחמיא ומפרגן לראש הממשלה, לממשלה, לכוחות הביטחון. כל אזרח ישראלי צריך להיות שמח ביום הזה, כי האויבים הגדולים שלנו, ברוך ה' מחוסלים".

מור התייחס גם לבנו החטוף והביע תחושת תקווה, "בתור אבא של איתן, אני רוצה לומר שהיום ההרגשה שלי שאני קרוב מתמיד לחבק את הבן שלי".

הוא הוסיף כי הדרך לשחרור החטופים היא עמידה איתנה, "כל המשחק הזה מול חמאס תלוי בכמה אנחנו נהיה נחושים... מאז עסקת ג'יבריל הפקנו את הלקח הגדול - כדי לשחרר חטופים חייבים להיות חזקים ולשמור על הדורות הבאים".

בהמשך, ביקר מור משפחות חטופים אחרות, "הקמפיין שהן שותפות לו לוקח אותן למקום מאוד נמוך, מבחינה אישית ונפשית. הפער בין הקולות שנשמעים בפורום תקווה לבין הקולות שנשמעים אצלן הוא כל כך גדול. פורום תקווה מלא בתקווה ובעשייה שתורמת לביטחון המדינה וגם להשבת החטופים".

מור תקף גם את התקשורת הישראלית שלדבריו מובילה את הקו, "זה לא שהתקשורת מצטרפת למטה משפחות החטופים, אלא בדיוק ההפך - המטה מצטרף לתקשורת. התקשורת מובילה את הכל... הכל פוליטי, הכוונות של המיינסטרים ברורות - להפיל את ממשלת הימין".