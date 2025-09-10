בישיבת ירושלים לצעירים נשלמות ההכנות לקראת חגיגות 60 שנה להקמתה. האירוע המרכזי ייערך ביום שני הקרוב בתיאטרון ירושלים, תחת הכותרת "נאה לקדוש פאר מקדושים", ויכלול מפגש בוגרים, ידידים וקונצרט מוסיקלי ייחודי של ניגוני הימים הנוראים.

את הערב יזמו בוגרי הישיבה, אשר לדבריהם, מדי שנה עם בוא ימי הרחמים והסליחות, הם מתמלאים בגעגועים לאווירה המיוחדת שיש בימים אלה בהיכל הישיבה. באירוע ישולבו ניגונים מהנוסח המיוחד של הישיבה, נוסח שפותח על ידי הרב ירחמיאל וייס שליט"א, ראש הישיבה הקודם, אשר עובר לפני התיבה כבר למעלה מחמישים שנה.

הרב וייס לקח מנגינות מחצרות חסידיות שונות והתאים אותן לתפילות הימים הנוראים, עד שהפכו למסורת רבת שנים. כיום, הנוסח הזה איננו נחלתה הבלעדית של הישיבה: בוגריה הרבים הפזורים ברחבי הארץ - ביישובים, ישיבות ומוסדות חינוך - הפכו את השירים הללו לנחלת הכלל.

לציון המאורע הוחלט להפיק ערב מוסיקלי חגיגי, בו יבצעו אומנים מהשורה הראשונה את מיטב ניגוני הישיבה. על ההפקה המוסיקלית הופקד אופיר סובול, אשר ינצח על תזמורת בת 17 נגנים בליווי מקהלה.

מקהלת ישיבת ירושלים לצעירים ידועה היטב בציבור, בזכות שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל, בהם "השבעתי", "כנפי רוח" ו"ישמח ליבי". הישיבה, אשר הולכת בדרכו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, זכתה לאורך השנים לגדל דורות של תלמידי חכמים ואנשי מעשה.

בין בוגרי הישיבה הבולטים ניתן למנות את הרב יעקב שפירא, הרב שמואל אליהו, הרב יהושע שפירא, הרב אליעזר מלמד, וכן דמויות ציבוריות כגון שר האוצר בצלאל סמוטריץ, ישראל גנץ ראש מועצת בנימין, ואנשי התקשורת אלישיב רייכנר, עמנואל שילה ואישי ציבור רבים.

ראש הישיבה, הרב יאיר גזבר שליט"א, אמר, "זו זכות גדולה לחגוג שישה עשורים לפעילות הישיבה ולהוקיר תודה לראשי הישיבה בעבר, לרבנים, למייסדים ולמחזורים הראשונים".

בוגרי הישיבה וידידה מוזמנים לקחת חלק באירוע המרגש- הירשמו עכשיו