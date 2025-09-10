הזמר משה פרץ השיק שיר חדש בשם "תיקון לנשמה". לדבריו, השיר מתכתב עם דבריו המפורסמים של רבי נחמן מברסלב, "אין ייאוש בעולם, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה".

בפזמון של היצירה החדשה פונה פרץ אל הקדוש ברוך הוא בבקשה לחיזוק ולאור, כדי שיוכל להתרומם גם מתוך הרגעים הקשים ולבחור בחיים מתוך אמונה ואהבה.

פרץ שר, "גם אם לך זה נגמר, לא נרגיש מיותר, רבי נחמן אמר זה בסדר. דמעות זולגות אני רוצה תיקון לנשמה. אז תחזק אותי בוא תדליק ת'נשמה. אני צריך אותך כמו אוויר לנשימה ואם צריך היה, לפגוש את הכאב מתוך החושך להאיר את כל מה שבלב".