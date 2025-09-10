צה"ל תקף אחר הצהריים (רביעי) באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של ארגון הטרור החות'י בצנעא ואל-ג'וף שבתימן.

בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו מחבלים חות'ים, מטה מחלקת ההסברה הצבאית ואתר אחסון דלק.

מדובר בטיסה הארוכה ביותר שביצע חיל האוויר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק"מ. בתקיפה לקחו חלק מעל ל-10 מטוסי קרב והשתמשו במעל ל-30 חימושים כנגד 15 מטרות. כמו כן, בוצעו במסגרת התקיפה מספר תדלוקים אוויריים.

מצה"ל נמסר כי "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים אמון על הפצת מסרי הסתה ותעמולה בתקשורת, בהם נאומי המנהיג עבד אל מאלכ והצהרות של הדובר יחיא סריע. במהלך המלחמה, המטה הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של שלטון הטרור".

המחנות הצבאיים שהותקפו, משמשים את השלטון החות'י עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, המחנות הצבאיים כללו חמ"לי מבצעים ומודיעין ששימשו את השלטון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות'ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים". ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".

לפני כשבועיים תקף צה"ל את אחת המתקפות המשמעותיות ביותר שלו בצנעא וחיסל 12 בכירים בצמרת שלטון הטרור החות'י.

אמש יורט טיל מתימן, שעות לאחר התקיפה הישראלית בקטאר שכוונה נגד צמרת חמאס היושבת בדוחא. בעקבות שיגור הטיל, הופעלו אזעקות בשורת יישובים.

שלשום בצהריים יירט חיל האוויר כטב"ם ששוגר מתימן באזור הערבה, ושני כטב"מים באזור דימונה.

כטב"מ פגע השבוע בשדה התעופה רמון. שני עובדי השדה נפצעו קל, בן 63 מרסיסים ובת 52 שנפלה, וכמה בני אדם לקו בחרדה. מתחקיר ראשוני של חיל האוויר עלה כי הכטב"ם שהתפוצץ ברמון זוהה במערכות - אך לא סווג ככלי טיס עוין, ולכן גם לא הופעלו מערכות היירוט וההתרעה.