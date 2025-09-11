צה"ל זיהה הבוקר (חמישי), בסביבות השעה 05:40, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל.

נמסר כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

לאחר מכן הופעלו אזעקות במצפה רמון והסביבה ודווח כי שוגר מיירט לעבר הטיל.

בהמשך עדכן דובר צה"ל כי חיל האוויר יירט בהצלחה טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

ממד"א נמסר כי לא התקבלו קריאות במוקד 101 בעקבות שיגור הטיל מתימן.

אתמול (רביעי) אחר הצהריים תקף צה"ל באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של ארגון הטרור החות'י בצנעא ואל-ג'וף שבתימן.

בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו מחבלים חות'ים, מטה מחלקת ההסברה הצבאית ואתר אחסון דלק.

מדובר בטיסה הארוכה ביותר שביצע חיל האוויר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק"מ. בתקיפה לקחו חלק מעל ל-10 מטוסי קרב והשתמשו במעל ל-30 חימושים כנגד 15 מטרות. כמו כן, בוצעו במסגרת התקיפה מספר תדלוקים אוויריים.

מצה"ל נמסר כי "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים אמון על הפצת מסרי הסתה ותעמולה בתקשורת, בהם נאומי המנהיג עבד אל מאלכ והצהרות של הדובר יחיא סריע. במהלך המלחמה, המטה הוביל את מאמצי התעמולה והטרור הפסיכולוגי של שלטון הטרור".

המחנות הצבאיים שהותקפו, משמשים את השלטון החות'י עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, המחנות הצבאיים כללו חמ"לי מבצעים ומודיעין ששימשו את השלטון.