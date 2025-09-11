פרטים חדשים על שיחת האזהרה של השליח האמריקני סטיב וויטקוף לקטר - רגעים לפני התקיפה הישראלית בקטאר נגד מרצחי החמאס.

בכאן חדשות דווח כי הפנטגון עדכן את הבית הלבן על התקיפה הקרבה, וזאת לאחר שזוהו טילים שמשוגרים לכיוון קטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה את וויקטוף להתקשר לראש ממשלת קטר - אך זה לא ענה.

לאחר מכן, התקשר ויטקוף לסגנו של ראש הממשלה, אך בזמן שדיבר איתו כבר התקבלה הודעה מעיתונאי על כך שנשמעו פיצוצים בדוחה.

בדוחא צפויה להתכנס בשבוע הבא פסגת חירום ערבית-אסלאמית. הפסגה תתכנס בימים ראשון ושני במטרה לדון בתקיפה הישראלית לחיסול צמרת חמאס חו"ל.

אתמול (רביעי) התראיין ראש ממשלת קטאר אל ת'אני ל-CNN ותקף בחריפות את נתניהו וממשלתו. לדבריו, נתניהו הוא ש"מוביל את המזרח התיכון לכאוס".

עוד האשים אותו כי הוא "בזבז את זמנה של קטאר בגישור". אל ת'אני טען כי "כל המפרץ בסכנה" והאשים את נתניהו ב"ניסיון לחתור תחת כל ניסיון ליציבות ושלום", והתייחס גם להשפעת התקיפה על המשא ומתן לעסקת חטופים: "אני חושב שמה שנתניהו עשה - הוא הרג כל תקווה לחטופים".

"יש להביא את נתניהו לדין. הוא זה שמבוקש על-ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי. עכשיו צריך לבדוק עם האמריקנים מה יהיו המעשים. אנחנו צריכים לבדוק איך נגיב", אמר. "יש תגובה מקטאר ויש תגובה מהאזור. התגובה מהאזור נמצאת כעת בבחינה של כל השותפות. אנחנו עובדים על ועידה ערבית שתיערך בדוחא בימים הקרובים".

שעות לפני הריאיון של אל ת'אני פרסם נתניהו הצהרה באנגלית ובה העביר מסר לקטאר ולכל המדינות המספקות מחסה לטרוריסטים: "או שתגרשו אותם או שתביאו אותם לדין. כי אם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת".

"יש לנו גם 11 בספטמבר. אנו זוכרים את 7 באוקטובר", אמר נתניהו. "באותו יום, טרוריסטים איסלאמיסטים ביצעו את הפשע הגרוע ביותר נגד העם היהודי מאז השואה. מה עשתה אמריקה בעקבות ה-11 בספטמבר? היא הבטיחה לצוד את הטרוריסטים שביצעו את הפשע הנורא הזה, בכל מקום שהם יהיו. והיא גם העבירה החלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שבועיים לאחר מכן, שקבעה שממשלות אינן יכולות לתת מחסה לטרוריסטים".