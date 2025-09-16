נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש הלילה (שלישי) דיווח שפורסם באתר Axios שבו נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לטראמפ כי ישראל מתכננת לתקוף את מנהיגי חמאס בקטאר זמן קצר לפני התקיפה.
בשיחה עם כתבים נשאל טראמפ האם נתניהו דיבר איתו ישירות כדי להתריע על התקיפה בקטאר והשיב: "לא, הוא לא".
לאחר מכן נשאל הנשיא כיצד נודע לו על התקיפה הישראלית, ותשובתו הייתה: "באותו אופן שאתם גיליתם".
בתשובה לשאלה נוספת אמר טראמפ: "נתניהו לא יתקוף שוב בקטאר".
אתמול בלילה אמר טראמפ בשיחה עם כתבים כי קטאר היא "בת ברית נהדרת" והוסיף שישראל צריכה "להיזהר" בעקבות התקיפה נגד מנהיגי ארגון הטרור הרצחני חמאס בדוחא.
טראמפ נשאל על ידי אחד העיתונאים מה המסר שלו לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה בקטאר והשיב: "הם חייבים להיות מאוד, מאוד זהירים. הם צריכים לעשות משהו בעניין חמאס, אך קטאר היא בת ברית נהדרת של ארצות הברית. הרבה אנשים לא יודעים זאת".
בסוף השבוע שעבר דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ לא אהב את החלטת נתניהו לתקוף מטרות של חמאס בתוך קטאר וכינה אותה "החלטה לא נבונה" בשיחה בין השניים מיד לאחר התקיפה.
על פי הדיווח, השיחה הראשונה בין שני המנהיגים לאחר התקיפה היתה קשה. גורם בכיר בממשל טען כי "זו הייתה שיחה מתוחה מאוד".
לדבריו נתניהו השיב לטראמפ כי היה מדובר במבצע חיוני וכי היה לו חלון זמן קצר לביצוע התקיפה וחיסול ראשי חמאס וההחלטה המתבקשת הייתה לנצל את ההזדמנות.
עוד דווח כי לאחר כמה שעות שוחחו השניים שוב והפעם זו הייתה שיחה טובה בטון נינוח ושונה לגמרי.