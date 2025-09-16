נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש הלילה (שלישי) דיווח שפורסם באתר Axios שבו נטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לטראמפ כי ישראל מתכננת לתקוף את מנהיגי חמאס בקטאר זמן קצר לפני התקיפה.

בשיחה עם כתבים נשאל טראמפ האם נתניהו דיבר איתו ישירות כדי להתריע על התקיפה בקטאר והשיב: "לא, הוא לא".

לאחר מכן נשאל הנשיא כיצד נודע לו על התקיפה הישראלית, ותשובתו הייתה: "באותו אופן שאתם גיליתם".

בתשובה לשאלה נוספת אמר טראמפ: "נתניהו לא יתקוף שוב בקטאר".

אתמול בלילה אמר טראמפ בשיחה עם כתבים כי קטאר היא "בת ברית נהדרת" והוסיף שישראל צריכה "להיזהר" בעקבות התקיפה נגד מנהיגי ארגון הטרור הרצחני חמאס בדוחא.

טראמפ נשאל על ידי אחד העיתונאים מה המסר שלו לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה בקטאר והשיב: "הם חייבים להיות מאוד, מאוד זהירים. הם צריכים לעשות משהו בעניין חמאס, אך קטאר היא בת ברית נהדרת של ארצות הברית. הרבה אנשים לא יודעים זאת".