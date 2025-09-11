לוחם צנחנים נפצע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה בצהריים (חמישי) באזור מעבר ניצני עוז שליד טול כרם שבשומרון.

כטב"ם הוקפץ למרדף אחר מניח המטען, ובמקביל הוטל כתר על טול כרם. בצה"ל בודקים כעת האם המטען הונח על הציר והכוח עלה עליו - או שהמטען נזרק על הכוח בזמן שהיה בנסיעה.

מדובר צה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, במהלך פעילות של כוחות צה"ל בטול כרם שבחטיבת אפרים, רכב צבאי נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען על גדר המערכת. כוחות צה"ל הטילו כתר על העיר ומבצעים חסימות ובידוקים במרחב, פרטים נוספים בהמשך".

ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי קיבל אחריות על האירוע.