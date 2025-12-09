תיעוד מפעילות כוחות צה"ל לסיכול טרור בטולכרם דובר צה"ל

שב"כ, צה"ל והמשטרה חשפו לאחר חקירה מודיעינית ממושכת תשתית טרור במרחב טולכרם, שבמסגרתה אותרו רקטות ואמצעי לחימה שיועדו לפגיעה בכוחות צה"ל וביעדים נוספים.

בחקירתם של מספר מחבלים שנעצרו בחודשים האחרונים על ידי כוחות צה"ל עלתה מעורבותם בביצוע פיגועים. אחד מהם, אחמד אבו סמרה, הודה בשב"כ כי היה מעורב בהצמדת מטען לרכב צבאי מסוג "פנתר" בספטמבר האחרון, פיגוע שבו נפצעו מספר חיילים.

עוד עלה כי ניסה לבצע פיגוע דומה לעבר רכב מסוג "דוד", וכן השתתף בפיגוע מטען בחודש דצמבר שבו נפצע מח"ט מנשה לשעבר, אלוף-משנה איוב כיוף.

במהלך החקירה נעצרו מעורבים נוספים, ובהם חליל חרישה, תושב טולכרם, שעל פי המידע שנאסף בשב"כ היה שותף לקידום פיגועי מטענים, ובהם הפיגוע שבו נפצע כיוף. חרישה סיפק רכיבים ואמצעים שונים הדרושים לייצור מטעני חבלה.

רקטות שאותרו צילום: דובר צה"ל

בהמשך לכך יצאו כוחות צה"ל מחטיבת אפרים, בהכוונת שב"כ, לפעילות מבצעית בטולכרם ב-17 בנובמבר, ובמהלכה אותרו שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור וחומרים להכנת חומר נפץ. באחת הרקטות נמצא ראש קרב וחומר נפץ.

לדברי גורמי הביטחון, הממצאים משקפים את רמת האיום הקיימת ואת הניסיונות החוזרים לקדם פיגועים נגד כוחות צה"ל ויעדים נוספים, וממחישים את חשיבות הפעילות היזומה בעומק מחנות הפליטים. החקירה טרם הסתיימה.

מצה"ל, שב"כ והמשטרה נמסר כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".

הממצאים שנחשפו צילום: דובר צה"ל