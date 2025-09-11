עו"ד אסף גונן מארגון 'חוננו' התארח באולפן ערוץ 14 וחשף כי שב"כ מנסה לסכל את פעילות הארגון המספק הגנה משפטית ללוחמים ולמתיישבים.

לדבריו, הוצא צו חריג המונע מעורכי הדין של 'חוננו' לייצג יותר מחשוד אחד מבין שבעת המתיישבים העצורים בידי השב"כ.

גונן אמר באולפן, "השב"כ למעשה הולך לנו על הראש ומנסה לפגוע בפעילות של חוננו. זה מצטרף לאמירה של בכיר בשב"כ שצריך 'להוריד' את חוננו". לצדו טען עו"ד אפרים דמרי כי מדובר בצעד חריג ביותר שנועד להשבית את פעילות הארגון.

מנחה הדיון, שמעון ריקלין, הגיב בפליאה ושאל, "אנחנו חיים במדינה דמוקרטית?". הדברים מצטרפים לחשיפתו של מנכ"ל 'חוננו', שמואל (זנגי) מידד, אשר אמר בשבוע שעבר כי בכיר בשב"כ התבטא נגד הארגון במילים "בא נוריד אותם".

ב'חוננו' טוענים כי מדובר בחציית קו אדום ובמקרה ראשון של פעילות ישירה מצד השב"כ נגד ארגון חברה אזרחי וארגון סיוע משפטי. לדבריהם, נחקרים בשב"כ שיוצגו בידי עורכי הדין של 'חוננו' אף נשאלו על הארגון עצמו - צעד שנחשב פסול ובלתי תקין מבחינה משפטית.