שלושת החשודים היהודים בתקיפת אישה ערבייה בהריון מתקדם במהלך השבת שעברה ביפו שוחררו ממעצר, לאחר שבית משפט השלום בתל אביב קיבל את עמדת המשטרה כי ניתן לשחררם למעצר בית.

עורך דינם של החשודים, עו"ד אסף גונן מארגון חוננו, טוען כי גרסתם לפיה הם היו הקורבנות באירוע התקבלה, וכי מדובר בפעולה שנעשתה מתוך הגנה עצמית.

לדבריו, "בניגוד למה שתואר כ'תקיפה גזענית', מרשיי הם אלו שהותקפו תחילה".

על פי עורך הדין, האירוע החל כאשר אחד החשודים נתקל בטעות ברכב בסמטה צרה במהלך טיול רגלי ברחבי יפו.

בעקבות כך, לדבריהם, התגודדו סביבם מספר גברים ושתי נשים שהחלו לקלל ולאיים. במהלך ההתרחשות, כך טען, בעלה של המתלוננת רדף אחריהם עם סלע גדול בניסיון לפגוע בהם.

עו"ד גונן מסר: "כפי שטענו מהיום הראשון, ובניגוד גמור לחלק ניכר מאמצעי התקשורת, אשר מיהרו לסווג את האירוע כ'תקיפה גזענית' של אישה הרה, קבע היום בית המשפט כי מרשיי ישוחררו למעצר בית".

הוא הוסיף: "אני מברך על החלטת בית המשפט לשחררם. מוטב יעשו כלי התקשורת אם יתנו לאמת להתברר בבית המשפט ולא יחרצו דין בטרם עת".