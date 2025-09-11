הסמל החדש של הימ"מ דוברות המשטרה

במיני ישראל בלטרון נערך הערב (חמישי) אירוע לציון 50 שנים מיום הקמת היחידה המשטרתית המיוחדת במשמר הגבול - הימ"מ.

האירוע נערך במעמד השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, מפקד הימ"מ, תנ"צ ע' ובכירים נוספים.

באירוע השתתפו שתי נשים שחולצו ע"י היחידה באירוע אוטובוס האמהות, נציג פצועי היחידה, בכיר לשעבר בשירות הביטחון הכללי, הוריהם של שלושת הנערים גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח זכרם לברכה שנחטפו ונרצחו ע"י מחבלים, רחל אדרי שהייתה בת ערובה בשבעה באוקטובר וחולצה על ידי היחידה, ונועה ארגמני כנציגת החטופים שחולצו מעזה במבצעים שהיחידה ביצעה במלחמת חרבות ברזל.

במהלך נאומו, אוחנה בישר ללוחמי היחידה על תוספת משמעותית לכשירות המבצעית - רכב ממוגן חדש שיועמד לרשותם - נוסף על שלושת הרכבים הממוגנים שהעניק ליחידה לפני השבעה באוקטובר. הרכב נמסר הערב כמתנה מיוחדת לרגל ציון יובל ה-50 להקמתה.

במהלך האירוע הושק הסמל החדש המסמל את הגדרתה של היחידה כיחידה הלאומית של מדינת ישראל ללחימה בטרור וחילוץ בני ערובה. הסיכה נושאת עמה ארבעה יסודות מרכזיים המשקפים את ייעוד היחידה, אופייה וערכיה:

החרב - סמל לעוצמה, נחישות ויכולת פעולה מבצעית. היא מבטאת את המחויבות להגן, לעמוד בחזית ולפעול במקצועיות ובקור רוח בכל עת.

המנורה - מייצגת מורשת, זהות ואור מוסרי. היא מחברת את היחידה לשורשים ההיסטוריים ולערכים המנחים ומזכירה את החובה לשמר את האור גם בשעות קשות.

הכנפיים - מבטאות את הרוח, את השאיפה להתעלות מעל מגבלות ואת היכולת להגיע לכל יעד. הן מסמלות תעוזה, גמישות ומהירות, תכונות הנדרשות בביצוע משימות מורכבות.

מגן דוד - מבטא אחדות, שורשים והשתייכות לעם ולארץ. הוא מבליט את המשימה להגן על החברה, על המולדת ועל זהותה הלאומית.

בימ"מ אומרים כי משמעות הסמל בשלמותו, שילוב החרב, המנורה, הכנפיים ומגן דוד, יוצר איזון בין כוח פנימי לעוצמה חיצונית, בין הגנה לערכים, בין משימה לרוח.

יכולות הימ״מ, תיעוד שהוצג באירוע דוברות המשטרה

בן גביר אמר באירוע: "לוחמי הימ"מ הם היהלומים של מדינת ישראל, בזכותם החזרנו את החטופים לחיק משפחותיהם, בזכותכם חזר לכולנו הכבוד והגאווה הלאומית. גאה להיות השר האמון על אותם יהלומים יקרים. אמשיך להילחם למענכם, בכנסת, בממשלה, ובכל מקום ולתת לכם את הגב הכי גדול שיש, עם ישראל מחבק ומצדיע לכם".

אוחנה אמר: "כבר חמישים שנה שאתם מוכיחים גבורה, מסירות, הקרבה ומצוינות, שכל גוף ביטחוני אחר בעולם יכול רק לחלום עליהם. מה שהתחיל כיחידה קטנה וצנועה, הפך לחוד של החנית של מדינת ישראל במאבקה בטרור, יחידה ששמה הולך לפניה בעולם כולו וארגונים ביטחוניים נושאים אליה עיניים בהשתאות ואפשר לומר שגם בקנאה".

המפכ"ל אמר: "במשך חמישה עשורים מוכיחים מפקדי ולוחמי היחידה, פעם אחר פעם, גבורה יוצאת דופן, מסירות נפש שאין לה תחליף, ואומץ לב נדיר אל מול פני האויב. אין לי ספק כי שילוב עוצמתה של היחידה יהווה “מכפיל כוח” משמעותי בסיכול פעולות של ארגוני הפשיעה".

ניצב יצחק אמר: "במהלך חמישים שנות פעילותה, נדרשו מפקדי ולוחמי היחידה להימצא בחזית האירועים המכוננים ביותר של ביטחון ישראל. היו אלה לילות חשוכים, מבצעי חילוץ מורכבים, השמדת קני טרור, התמודדות כנגד פשיעה חמורה, שחרור בני ערובה מתוך אחיזת אויב, ולעיתים במקומות שרבים מהם יישארו לעד חתומים ונסתרים מן העין. וגם כאן, בין השורות, בקהל הזה, יושבים מי שחייהם נשזרו, מכוחו של הייעוד שבחרו ולפני הכל בחר בהם, באותה שליחות - חטופים ששבו אל ביתם בזכות לוחמי היחידה".

מפקד הימ"מ הוסיף: "הימ”מ היחידה הלאומית תמשיך להוות סמן במצוינות ומקצוענות במתן מענים אופרטיביים לביטחונה של מדינת ישראל. לסיום תודה לכל משרתי היחידה מיום הקמתה ועד היום. תזכרו אנשי היחידה, אתם שעשיתם את הימ”מ ליחידת עילית ולא היחידה עשתה אתכם. אתם גיבורי התהילה".