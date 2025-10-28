"שלושתם נפלו" – תיעוד מהרחפן דוברות המשטרה

בהכוונת השב"כ ובסיוע כוחות צה"ל, חיסלו הבוקר (שלישי) לוחמי הימ"מ שלושה מחבלים חמושים בכפר קוד שבאזור ג'נין בצפון השומרון.

בתיעוד ממצלמות רחפן שפרסמה המשטרה נראים רגעי החיסול, כאשר שלושת המחבלים נופלים בסמוך לכניסה למערה.

הלוחמים זיהו את שלושת המחבלים יוצאים ממערה. צלפי היחידה ביצעו ירי מדויק והביאו לחיסולם של השלושה. זמן קצר לאחר מכן תקף חיל האוויר את המערה עצמה, בניסיון להשלים את הפגיעה בתשתית הטרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ציין כי התקיפה האווירית נועדה לפגוע במערה שנחשפה וכהשלמה לפעולה הקרקעית. "אני מברך את צה"ל, השב"כ והימ"מ על הפעולה המוצלחת שסיכלה איום פיגוע חמור".

לדבריו, הנחה את צה"ל "לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, מהיבשה וגם מהאוויר, כדי לחסל את איומי הטרור ביהודה ושומרון ואת המחבלים".

כ"ץ הוסיף: "כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את תשתיות הטרור שסיכלנו והרסנו במחנות הטרור בצפון השומרון - ייענה ביד קשה. כל מי שיסייע לטרור - יטופל במודל מחנה הטרור ג'נין".