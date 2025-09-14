בריאיון לערוץ 7 מתייחסת שפי פז, פעילת ציבור וותיקה במאבק נגד תופעת המסתננים בדרום תל אביב, להפגנות הענק שהתקיימו בלונדון נגד ההגירה המאיימת על דמותה של בריטניה.

לדבריה, התקשורת הבריטית נוקטת באותה גישה של התקשורת הישראלית וממזערת את מספר המפגינים, תוך תיוג המחאה כימנית קיצונית.

פז מציינת כי לדברי המארגנים השתתפו בהפגנה כמיליון איש, והיא עצמה מעריכה כי לפחות כחצי מיליון הפגינו בפועל. עם זאת, כלי התקשורת תיארו את המחאה ככזו שכללה רק מאה אלף משתתפים.

לשאלה אם ייתכנו מחאות דומות בישראל, השיבה פז בשלילה. לטענתה, הפעילות האזרחית והממשלתית בישראל בשנים האחרונות בלמה את התפתחות התופעה בממדים המוכרים מאירופה. "ישראל קלטה מוקדם מאוד מה קורה", אמרה, והוסיפה כי "באירופה מדובר באובדן זהות מוחלט. עבורם מדובר במאבק קיומי".

יחד עם זאת, מבהירה פז כי גם בישראל קיימות בעיות חמורות בתחום ההגירה הבלתי חוקית - הן דרך נתב"ג והן בדרכים אחרות - אך היא סבורה שהנושא לא נמצא בעדיפות הציבורית כל עוד נמשכת המלחמה. "כל עוד יש מלחמה, נושא המהגרים יישאר בעדיפות נמוכה יותר", לדבריה.

לדבריה, הציבור בישראל אינו תופס את מהגרי העבודה מאריתריאה או סודן כאיום על זהות המדינה, אלא לכל היותר כעובדים זרים במסעדות. התחושה הקיימת בשכונות דרום תל אביב, לפיה מדובר במאבק על הזהות, אינה מחלחלת לדעתה לציבור הרחב.

פז מוסיפה ומזהירה מפני העתיד: "אם יתממשו תרחישי הפשיעה שמהם אני חוששת - עם הדור השני והשלישי של המהגרים - אז המציאות בישראל תשתנה לאין ערוך". היא מעריכה כי הציבור יתעורר רק כאשר תתפתח מציאות חדשה ומאיימת, כפי שקורה באירופה.

עוד היא מצביעה על פער פוליטי בהתייחסות למחאה. לדבריה, בישראל שולטת ממשלת ימין ולכן הימין לא ייצא להפגין נגד מדיניות זו. "הימין לא ייצא נגד ממשלה שבה הוא בחר. באנגליה שולטת ממשלת שמאל - וזה מה שהוציא את הציבור לרחובות", אמרה.

להערכתה, העולם כולו מצוי בעיצומו של גל התנגדות לתוצאות ההגירה המוסלמית: "הגל הזה עובר על אירופה, ארה"ב, וגם קנדה כבר התחילה. אני מקווה שהוא יגיע גם לישראל", אמרה.

באשר לאפקטיביות של המחאות הללו, היא מציינת כי החלה החזרה של פליטים לסוריה ואפגניסטאן, אך בקצב איטי מאוד. לדבריה, יש צורך ביצירת לגיטימציה ציבורית לגירוש מהגרים - או כהגדרתה, ל"הגירת פרסה" - שתאפשר למדינות להשיב את המהגרים לארצות מוצאם. לדבריה, המטוטלת העולמית כבר נעה בכיוון הזה.

פז סיימה בדברים חריפים נגד ארגוני נשים התומכים בהגירה: "הם מעודדים תהליכים שהפכו ארצות בטוחות לנשים למקומות שבהם מעשי אונס הפכו לשגרה. לעולם לא נדע את כמות מעשי האונס בבריטניה כי הסתירו אותם. הקורבנות המרכזיים של ההגירה הן נשים, וארגונים אלו תומכים בפועל בהכנסת הפוגעים למדינותיהם".