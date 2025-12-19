מיצג מחאה חריג ויוצא דופן הוצב הבוקר (שישי) סמוך לבתיהם של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, שופט העליון בדימוס עוזי פוגלמן, וראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי.

שלוש בובות בד ערופות ראש הונחו על הקרקע, בתוך שלוליות המדמות דם, כשלצידן שלטים עם מסרים אישיים המפנים אצבע מאשימה כלפי האישים.

המסרים מתייחסים לפסקי דין והתבטאויות מהעבר בנוגע למדיניות ההגירה וההתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים.

כל שלט נשא כיתוב שונה, כאשר ליד ביתו של ברק נכתב: "אתה התגאית בביטול חוקי ההסתננות - אנחנו קיבלנו ראשים ערופים", וליד ביתו של פוגלמן נכתב: "אתה רצית תחביבים - אנחנו קיבלנו ראשים ערופים". לצד ביתו של חולדאי נכתב: "אתה אמרת אדם הוא אדם הוא אדם - אנחנו קיבלנו ראשים ערופים".

המיצג הופיע בתגובה למקרה רצח קשה בדרום תל אביב, שבו מסתנן רצח מסתנן אחר תוך עריפת ראשו, והוצג כהתייחסות ישירה למצב הביטחוני והחברתי בשכונות הדרום.

שפי פז לצד המיצג צילום: מאיה לוין

מארגון "החזית לשחרור דרום תל אביב", בראשות שפי פז, נמסר: "כשתושבת קריית שלום לא יכולה לצאת עם הכלב לטיול בפארק מחשש שמסתנן יקפוץ עליה עם מאצ'טה; כשילד בשכונת שפירא לא יכול לשחק בגינה מחשש שילדי מסתננים יעשו בו לינץ'; וכשקשיש בשכונת התקווה לא יכול להוציא כסף מהכספומט מחשש שיותקף ויישדד באלימות - אנחנו זוכרים את שופטי בג"ץ המתנשאים, שדאגו לשידוכים ולתחביבים של המסתננים, ואת ראש העיר הפחדן העלוב שמטפח גטו של עבדים בשכונות הדרום".

"החמלה שלהם היא האסון שלנו", הוסיפה פז, "החיבוק שלהם לגנבי הגבול הוא היריקה בפנים שלנו. הליברליזם המזויף שלהם הוא הסכין בגב שלנו. אנחנו יודעים שהמיצג לא יזיז לראשים האטומים שלהם, אבל בכל זאת חשבנו שאין שום סיבה שרק אנחנו נהנה מהעושר התרבותי שכפו עלינו".