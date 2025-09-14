ניסים בוארון פרסם הערב (ראשון) פוסט שבו תיאר את האירוע הקשה שבו שכח את בתו, חיה מושקא ז"ל, ברכב בדימונה ביום שישי האחרון, ואת תגובות הציבור שהתלוו לכך. הוא פתח את הפוסט, "אני האבא ששכח את הילדה ברכב".

הוא התייחס לתגובות שקיבל בסגנון: "מי נתן להם רישיון. אם ישבו בכלא זה לא יקרה. את הילדה כן את הפלאפון לא. זה הורים להרבה ילדים. שימו לב בתוך כל העומס והלחץ".

"לא היה כאן רגע של לחץ", הוא הגיב וכתב כי ביום שישי הגיע הביתה עם שלושת הקטנים שאסף מהגן, וכי חיה מושקא ישבה לצדו ברכב, "הגענו הביתה הילדים עלו לבית. אשתי גם הגיע מהעבודה. וכך גם 2 הגדולים יותר הגיעו מההסעה. אני תמיד בודק ברכב, פשוט שם לב שאולי לא שמתי לב הפעם. מציץ, מסתכל, מחפש. וביום אחד למשך 3 שעות ואולי יכול להיות יותר. נעלם ממנו. פשוט נמחק לכולנו חלק בראש".

בוארון העלה זיכרונות מבתו ופירט את הרגעים שעליהם הוא אומר תודה: "אני רוצה לומר לבורא עולם ולחיה מושקא תודה. תודה על כל רגע שהאכלתי אותך בכפית והרגשתי את השפתיים שלך סוגרות על הכפית ולוקחות את האוכל. תודה על כל בכי וצרחות באמצע הלילה ועל עוד דקה שלא ישנתי בזכותך".

הוא פנה למגיבים וקרא להכלה והקשבה כלפי מי שסובלים בשקט, והדגיש כי יתמודד עם הביקורת אך לא יקבל על עצמו אשמה שאינה שייכת לו: "יום שישי איבדתי את חיה מושקא. ואני לא אשם! תתפוצצו, אני לא מתבייש להגיד שאני לא אשם. אתם תחיו ותהנו עם האשמה בחייכם. אני אמשיך את החיים על אפה וחמתה של האשמה. אמשיך להאיר את העולם, אמשיך לראות נערים שקופים בדימונה שאף אחד לא רואה אותם, לא ההורים ולא המורים. וגם הם לא אשמים".

"אמשיך להביא חיים ואור לעולם, אמשיך לעשות טעויות ואמשיך לחתור בתוך הים המלא גלים הסוער של החיים, אמשיך לשמוח ולחייך למרות שאיבדתי בת, ואתם? תמשיכו להאשים".