מירב, אמו של החטוף גיא גלבוע דלאל, חשפה בריאיון לגלי צה"ל כי בנה מוחזק בעזה לבדו ומשמש "מגן אנושי".

"הודיעו לי שגיא מוחזק לבדו מעל הקרקע בעזה, הוא משמש כמגן אנושי", אמרה. "אל תנסו לחקור אותי כי יש הרבה דברים שאני רוצה לומר, ואני לא אומרת כי אני דואגת לשלום בני. כשהוא יחזור הביתה אולי אני אצרח יותר, אולי ארעיד יותר".

לדבריה, "הבן שלי ואביתר נוצלו לטרור פסיכולוגי. נתנו להם לצפות בחברים שלהם שעוזבים והם היו בטוחים שהם חוזרים גם הביתה. מאז הם היו במנהרה ולא החזירו אותם ולא הוציאו אותם".

"חשבתי שזה הסיוט של חיי, אבל היום אני יודעת שהבן שלי הוא מגן אנושי ובמצב כזה, כשהבן שלך הוא מגן אנושי - זה התחתית של התחתית. אין לנו אוויר, אנחנו לא נושמים. אני כולי בתחינה שלא יהיה מבצע, שלא תמשיך המלחמה - בשביל החטופים והחיילים".

היא התייחסה גם למצבו הגופני כפי שהופיע בסרטוני חמאס, "ראו את הבן שלי בסרטון, הוא מתחנן שיחזירו אותו הביתה. כל משפט שהוא אומר - הוא צריך לבלוע את הרוק, הפה שלו יבש לגמרי. אני יודעת מחטופים שחזרו שהוא עושה תענית דיבור כי אין מספיק מים. שמו לו חולצה ארוכה כשהוא מזיע, כדי שלא יראו את הרזון שלו".

לסיום אמרה: "אני לא יודעת מה קרה לנו כבני אדם? איך צריך להיראות חטוף כדי שמישהו יבין שצריך להוציא אותם משם?".