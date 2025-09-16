נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע היום (שלישי) כי הגיש תביעת דיבה ולשון הרע נגד העיתון "ניו יורק טיימס". היקף התביעה עומד על 15 מיליארד דולר.

בהודעתו כתב טראמפ כי מדובר ב"אחד העיתונים הגרועים והמושחתים ביותר בהיסטוריה של ארצנו שהפך לשופר של המפלגה הדמוקרטית הרדיקלית השמאלנית".

עוד הוסיף כי מדובר ב"תרומה הבלתי חוקית הגדולה ביותר למסע בחירות שנעשתה אי פעם". לדבריו, פרסום תמיכתו של העיתון בסגנית הנשיא קמלה האריס בעמוד השער הוא "מהלך חסר תקדים".

טראמפ טען עוד כי ה"ניו יורק טיימס" מנהל לאורך עשרות שנים "שיטה של שקרים והשמצות" נגדו, נגד משפחתו, עסקיו ותנועת "אמריקה תחילה". "אני גאה להחזיק את הסמרטוט הזה, שבעבר היה מכובד, אחראי למעשיו", כתב.

בהודעתו השווה טראמפ את המהלך הנוכחי לתביעות אחרות נגד כלי תקשורת, שלדבריו הסתיימו בהסדרים בסכומים גבוהים. לדבריו, מדובר בדפוס פעולה מתמשך של "השמצות מכוונות באמצעים מתוחכמים", שהן "בלתי חוקיות ולא מקובלות".