ממשל טראמפ הפסיק להנפיק ויזות לבעלי דרכון פלסטיני, גם עבור מקרים של טיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות וביקורי קרובי משפחה. כך מדווח ה"ניו יורק טיימס".

ארבעה גורמים אמריקניים שצוטטו ב"טיימס" אמרו כי האיסור החדש כולל מגוון קטגוריות של ויזות, ובכלל זה גם נסיעות עסקים. המגבלות אינן חלות על פלסטינים המחזיקים בדרכונים זרים נוספים או כאלה שכבר קיבלו ויזה בעבר.

מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי הנחתה את הדיפלומטים להגביל את מתן הוויזות, אך לא נמסרה הסיבה הרשמית לצעד.

ההחלטה מצטרפת לאיסור על מתן ויזות לבכירים פלסטינים, בהם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, לקראת העצרת הכללית של האו"ם בהמשך החודש. ההחלטה פורסמה ביום שישי האחרון, והתבססה על חוקי הציות להתחייבויות אש"ף, שלפיהם הרשות הפלסטינית מפרה התחייבויות כלפי ארה"ב, בין השאר בשל "הכרזה חד-צדדית על מדינה פלסטינית, עידוד אלימות, קידום אנטישמיות ותמיכה בטרור".

שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה האמריקנית ומסר: "אני מודה למזכיר המדינה מרקו רוביו על ההחלטה למנוע ויזות מראשי אש"ף והרשות הפלסטינית. הצעד מבטא הטלת האחריות על אש"ף והרשות הפלסטינית על מתן התגמול לטרור, ההסתה והלוחמה המשפטית נגד ישראל. אנו מודים לנשיא טראמפ ולממשל על צעד נועז זה ועל העמידה לצד ישראל פעם נוספת".

במהלך הוועידה שיזמו צרפת וסעודיה במטה האו"ם בניו יורק, צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה ובהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.