מי שמתעניין בהשקעות בימינו עשוי להתקשות לגלוש ברשת מבלי להיחשף לאינספור הצעות להשקעות. לרוב מדובר בפרסומות לרכישת דירות, אך לא פעם צצות גם פרסומות על קרקע להשקעה.

אם השקעה בקרקעות נשמעת לכם זרה, אתם לא לבד: ישראלים רבים בוחרים להיצמד למוכר ולידוע, ולהשקיע בדירות. אך בימינו, אין לכך סיבה טובה באמת. מסתבר כי יותר ויותר ישראלים בוחרים לנטוש את שוק הדירות ולרכוש דווקא קרקעות להשקעה. מה הסיבות לכך? מדוע אנשים רבים עדיין חוששים מהשקעה בקרקע? ואיך משקיעים בקרקע בצורה חכמה?

כאשר מדברים בישראל על שוק הנדל"ן, רוב האנשים יחשבו מיד על רכישת דירה. זה נתפס כדרך המוכרת והנגישה ביותר להשקיע, לפחות על פניו. בפועל, שוק הדירות הפך בשנים האחרונות לאתגר גדול עבור המשקיע הממוצע, בעיקר בגלל מחירים מרקיעי שחקים, ריביות גבוהות ומיסוי כבד. למרות זאת, רבים עדיין מתעקשים לפנות לשוק הזה מתוך הרגל והשפעת הסביבה. מה שפחות ידוע הוא שיש אלטרנטיבות ריאליות, ואחת האפשרויות הבולטות כיום היא קרקע להשקעה, שמציעה הזדמנות אחרת להשתתף בעולם הנדל"ן.

מהפכה

עבור משקיעים רבים, המחשבה על השקעה בקרקע כלל אינה עולה כאפשרות ריאלית. הסיבה לכך ברורה: מדובר בשוק שנראה זר ומורכב, ודורש הכרות עם מונחים ותהליכים שאינם מוכרים לרוב הציבור, שרגיל לחשוב בעיקר במונחים של דירה להשקעה. חשוב להבין כי עליית הערך של קרקע להשקעה מתרחשת לרוב בתהליך ההשבחה, כלומר קידום הקרקע לשלב בו היא מוכנה לבנייה, וזהו הליך שעשוי להיות ארוך ומאתגר.

מעבר לכך, עצם הזיהוי של עסקאות השבחה כדאיות איננו פשוט. משקיעים פרטיים רבים נאלצים להיעזר ביועצי נדל"ן ועורכי דין כדי לאתר את ההזדמנויות, מה שמוביל להוצאות נוספות ולעיתים גם לטרחה לא קטנה.

עם זאת, בעשור האחרון חל מהפך בענף. יזמים חדשים נכנסו לתחום, זיהו את הצורך הגובר באפיקי השקעה נוספים והבינו את הפוטנציאל שטמון בקרקעות. לצד ההכרה בקשיים שמרתיעים משקיעים, הם פיתחו גישות יצירתיות שהפכו את התחום לנגיש הרבה יותר עבור הציבור הרחב.

מערכת יחסים של שותפות אמיתית

העיקרון המרכזי בשיטה זו הוא יצירת שותפות אמיתית בין היזם ללקוח. החברה היזמית מאתרת קרקע להשקעה עם פוטנציאל השבחה גבוה, רוכשת אותה, ולאחר מכן מציעה למשקיעים לרכוש חלקים מהקרקע באמצעות חתימה על הסכם שיתוף במקרקעין. ההסכם מעניק לכל משקיע מעמד של שותף פעיל לצד אחרים, כאשר כולם כפופים לאותם תנאים.

באמצעות שיטה זו, המשקיע אינו צריך להעמיק בהכרת שוק הקרקעות או להעסיק יועצים חיצוניים לצורך ניהול ההשקעה. החברה מטפלת בכל השלבים - מהאיתור והבחינה ועד ניהול ההשקעה בפועל - תוך מיקוד בנכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי. מעבר לכך, ההסכם יוצר כוח קולקטיבי של כלל המשקיעים, המאפשר להם להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות ולחזק את מעמדם מול גורמים בענף, דוגמת קבלנים ויזמים.

ייחודיותה של הגישה באה לידי ביטוי בסינרגיה בין החברה למשקיעים: שני הצדדים מחזיקים אינטרס משותף בהצלחת העסקה, שכן ההון של כולם מושקע באותו הנכס. כך נבנית מערכת יחסים של שותפות אמיתית, שבה היזם והמשקיעים פועלים יחד להשגת רווח מקסימלי.

השקעה בקרקע - יותר מעוד טרנד

בעידן שבו טרנדים ותופעות אינטרנטיות מתחלפות בקצב מסחרר, הבחנה בין אופנה חולפת לבין מגמה אמיתית היא אתגר לא קטן. עם זאת, הנתונים מצביעים כי קרקע להשקעה היא הרבה מעבר לטרנד זמני: מדובר בסימן לשינוי תפיסתי בקרב המשקיע הישראלי, שמתרחק מהמסגרות הישנות של עולם ההשקעות ונחשף לאפיקים שלא הכיר בעבר. לאור העניין הגובר בשוק זה, סביר להניח שחלון ההזדמנויות הייחודי הזה ייסגר בעוד זמן לא רב.