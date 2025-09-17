מה משותף למילואימניק בחובות, למשפחה עם חמישה ילדים ולעצמאי שהקים עסק מאפס?

התשובה פשוטה: כולם חוו משבר כלכלי קשה, שנולד בצל המלחמה. משפחות שלמות מצאו את עצמן מתמודדות עם חובות, מינוס בבנק ותחושת חוסר אונים.

אבל כאן נכנסת מקימי לתמונה. העמותה בחרה לא לתת "טלאי" זמני, אלא להציע ליווי מקצועי, ליווי שמחולל שינוי אמיתי ומעניק למשפחות כלים להתרומם בכוחות עצמן.

המילואימניק מהצפון

האיש הזה מצא את עצמו עם חובות הולכים ותופחים. קריאות למילואים פגעו בהכנסות, והתחושה היא שאין מוצא. אלא שאז הוא פגש את מקימי. במשך שנה וחצי ליוו אותו אנשי מקצוע של העמותה, צעד אחר צעד, עד שהצליח לא רק לסגור את החובות אלא גם להגשים חלום ישן - לרכוש דירה משלו.

העצמאי מירושלים

כשחזר מהמילואים, גילה שהוצאות ההקמה של העסק בולעות כל שקל, וההכנסות מתעכבות. החברים מהמילואים הפנו אותו למקימי, ושם נפתחה עבורו קרן מיוחדת. בליווי אישי, הוא למד לבנות תכנית כלכלית מסודרת, והצליח לייצב את העסק. היום, הוא שוב מייצר הכנסות יציבות ומאמין בעתיד.

המשפחה עם חמישה ילדים

האב נקרא ליותר מדי ימי מילואים, והמשפחה נקלעה למינוס עמוק. ההוצאות, חלקן אימפולסיביות, רק העמיקו את הבעיה. עם כניסתם לליווי של מקימי נבנה תקציב מותאם אישית, הוסדרו ההוצאות - והמשפחה לא רק יצאה מהמינוס, אלא גם אימצה דפוסי התנהלות כלכלית חדשים ובריאים.

שלושת הסיפורים הללו הם רק דוגמה קטנה למאות מקרים שמקימי פוגשת מדי שנה. בכל פעם הסיפור אחר, אבל המכנה המשותף זהה: משפחות שנשברו בגלל נסיבות חיצוניות - מלחמה, גיוס ממושך, הוצאות בלתי צפויות - ומצאו תקווה חדשה דרך ליווי כלכלי אמיתי.

במקימי מסבירים כי העמותה אינה מעניקה "סיוע חד־פעמי" בלבד. "אנחנו מאמינים שלמשפחה במצוקה צריך לתת לא רק דג - אלא חכה. ללמד לנהל תקציב, ללוות בסגירת חובות, ולהקנות הרגלי חיים חדשים".

ולכן, התרומה שלכם לפדיון הכפרות מקבלת משמעות מיוחדת.

זו אינה עוד "צדקה מזדמנת", אלא חסד עם השפעה ארוכת טווח. התרומה מצילה משפחות משבר כלכלי ומעמידה אותן מחדש על הרגליים - בגאווה ובכוחות עצמן.

הקריאה של מקימי פשוטה: "אל תעמדו מהצד. הפכו לחלק מהסיפור הזה. תרומתכם היא חסד אמיתי - השקעה בחיים של משפחות שלמות בישראל".

זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים. לתרומה לפדיון כפרות לחצו כאן >>