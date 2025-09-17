המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי גייסה עד מדינה בפרשה העוסקת בהתנהלות השרה לשוויון חברתי, מאי גולן. עוד נודע כי ייתכן שיגוייס עד מדינה נוסף ולפחות ארבעה מבין מקורביה של השרה יספקו עדויות.

ביום שני פשטו חוקרי להב 433 על משרד השרה בירושלים וכן על משרדו של עו"ד אהוד גבאי, ששימש בעבר כעוזר פרלמנטרי של השרה.

גבאי נעצר בחשד למעורבות בפרשה ולטענת המשטרה נמצא על סף חתימה על הסכם עד מדינה.

השרה גולן עצמה זומנה לחקירה, אך במקום להתייצב הגיעה לבית המשפט לתמוך במקורבה שנעצר. מטעמה נמסר: "לא אשתף פעולה עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים על לא עוול בכפם רק כי עבדו ועובדים עם מאי גולן ה'ביביסטית'".