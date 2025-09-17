אבידע בכר, תושב קיבוץ בארי שאיבד את רעייתו ובנו בטבח ה-7 באוקטובר, התראיין היום (רביעי) לרדיו 103FM והתייחס בחריפות למצב המערכה בעזה ולסוגיית החטופים.

בכר טען כי אם היה ראש ממשלה, היה מציב אולטימטום להשבת החטופים, "הייתי מודיע לעולם ולנו - שאם ממחר ב-12 בצהריים החטופים לא בארץ, אני משמיד את הכול מהאוויר". ינון מגל שאל, "הורג שני מיליון?", ובכר השיב, "כן, ברור. אם הם יהרגו אותנו פה, 10 מיליון בישראל, את אף אחד בעולם זה לא יעניין".

העיתונאי בן כספית העיר כי דבריו של בכר קיצוניים במיוחד: "הדעה שלך זה הדבר הכי קיצוני ששמעתי. אני לגמרי לא מתחבר לזה שאם ייהרגו עוד 10 מיליון איש בישראל, העולם לא יתרגש, כי נהרגו 1,200 איש ב־7 באוקטובר והעולם מאוד התרגש וכל המנהיגים הגיעו לפה פיזית".

בכר השיב כי "בעזה יש שני מיליון איש, כולם מעורבים, עד האחרון שבהם. הילד שיוולד שם מחר הוא יהיה מחבל. הוא לא יהיה שוחר שלום גדול... המשמעות היא ש־7 באוקטובר הבא הוא מעבר לסיבוב, אני רואה את זה קורה. דרך אגב, גם ביהודה ושומרון אני רואה את זה קורה".

עוד הוסיף בכר: "אני מאחל לכולנו שבסוף ישראל תהיה מדינה ריבונית עם ארבע מדינות ריבוניות מסביבה ואלה מצרים, לבנון, סוריה וירדן בלבד ובעצם שני קני הצרעות האלה - עזה ויהודה ושומרון - ייעלמו לנו".

כשינון מגל העיר כי "אי אפשר להשמיד שני מיליון אנשים עכשיו. בוא נהיה ריאליים", השיב בכר, "אני לא אומר להשמיד, אני אומר להגלות אותם".

בהתייחסות ישירה להתנהלות המערכה בעזה אמר בכר: "מצבנו לא טוב. לא שינינו את הדיסקט... כרגע נהרוס את עזה וניקח להם טיפה את היכולות. הבעיה היחידה - שאנחנו לא לוקחים מהם את הכוונה להרוג אותך".

לדבריו, "בסוף בעזה יש שם שני מיליון רוצחים... כולם חמאס, חלק מהתשתית של החמאס. ביום שנבין שאת הערבים מעניין רק הטריטוריה ונתחיל לחתוך את הרצועה ממחסום ארז, נתחיל להעביר את הגבול ולספח את השטח... ביום שנעשה שינוי דרמטי, נתחיל לקחת שטח, אתה תראה שהערבים יחזירו לך את החטופים לבד".

עוד הוסיף: "אתה צריך להגיד שהטריטוריה היא לא פלסטינית, היא טריטוריה שלנו... כרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו הצבא, עם ישראל, מסוגלים מחר לבוא ל-400 אימהות ולהודיע להם שהבן שלהם נפל, כי אני לא מסוגל להעיף אותם החוצה מהרצועה... יש לנו חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמך".