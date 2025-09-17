סקר הלמ"ס שפורסם לקראת ראש השנה העלה לכותרות את נושא ההגירה השלילית, אך עיון מעמיק בו מגלה נתון מפתיע שנדחק אל סוף הכתבות - אחוז שביעות הרצון של הישראלים מחייהם.

אחרי כשנתיים של מלחמה, עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי לא פחות מ-91.1% מהישראלים מרוצים מחייהם. החלוקה עוד יותר משמעותית: 92.4% מהיהודים מרוצים מחייהם בישראל ואחוז משמעותי לא פחות במגזר הערבי - 85.5%.

שני שליש מאזרחי ישראל (66.1%) מרוצים ממצבם הכלכלי - 69.3% מהיהודים ו-53.3% מהערבים. כ-50% מהישראלים מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בשנים הקרובות ורק 11.4% מעריכים שמצבם יחמיר.

על פי הנתונים 88.5% מהאזרחים מרוצים מהדירה שבה הם גרים ו-85.6% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם.

תוחלת החיים של הישראלים גבוהה - גברים חיים בממוצע 81.4 שנים ונשים - 85.5 שנים.