שלושה אחים בשנות ה-20 לחייהם נורו הלילה (חמישי) למוות בפזורה הבדואית סמוך לשגב שלום שבנגב.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותם של שניים מהאחים בזירה, ופינו את האח השלישי במצב אנוש ומחוסר הכרה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו בהמשך.

פרמדיקית מד"א לליאן קרטשוב והחובשים הדס נבוני ויאסר אבו רגילה סיפרו: "הייתה המולה רבה במקום ושלושה פצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, שניים מהם היו ללא סימני חיים ולצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם של הצעירים. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר כבן 25 ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

שוטרי מרחב נגב הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע לרצח המשולש הוא סכסוך בין גורמים עברייניים.

בתום הערכת מצב שהתקיימה בזירה, מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מרחב נגב.