התשובה של בן גביר לדיונים בכנסת: יחידת "משגב" של שירות בתי הסוהר, הפועלת תחת פיקודו של תת-גונדר שלומי כהן, הוקמה באוגוסט 2024 ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומהווה מהפכה לאומית בהגנה על נשים במעגל האלימות, לשון הודעת המשרד לביטחון לאומי.

היחידה פועלת מתוקף תיקון מס’ 19 לחוק למניעת אלימות במשפחה, שנכנס לתוקף ב־6 באוגוסט 2024, ומספקת לבתי המשפט כלי חדש לפיקוח טכנולוגי בזמן אמת על גברים שהוערכו כמסוכנים. הפיקוח מתבצע לפי קריטריונים מחמירים והערכות מקצועיות - ומאפשר תגובה מיידית לכל הפרת צו הגנה.

המערך ממומן באמצעות החלטת ממשלה מס’ 659, וכולל תקציב שנתי של 39 מיליון ש"ח לשנים 2023-2027, להפעלת עד 200 אמצעי פיקוח. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם שמונה משרדי ממשלה, תוך שילוב טכנולוגיה מתקדמת, תא משטרתי ייעודי, ותגובה מבצעית מסביב לשעון - 24/7.

על פי נתוני שירות בתי הסוהר, נכון ל־23 בנובמבר 2025, נמצאים במעקב 28 מפוקחים מתוך 42 מאז הקמת היחידה. עד כה הופקו כ־1,500 התראות, רבות מהן סייעו במניעת פגיעה ממשית. בנוסף, אותרו 186 הפרות פיקוח ו־55 אירועים טופלו בסיוע סיורים מבצעיים.

לדברי רח"ט חלופות כליאה, תת-גונדר שלומי כהן, היחידה מחוללת שינוי מהותי: "פיקוח טכנולוגי מציל חיים ומחזיר ביטחון לנשים שחיו שנים תחת איום".

לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, ביקרו ביחידה בן גביר, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך, מנכ"ל המשרד אנגל רפול ומפקדי היחידה. במהלך הביקור קיבל השר סקירה מבצעית, שמע עדויות מהשטח, ואמר "הקמנו את יחידת ‘משגב’ כדי שאישה מאוימת לא תהיה לבד. היחידה פועלת בנחישות, מסביב לשעון, ומצילה חיים. נמשיך לחזק אותה ולהציל חיים".

השר בן גביר סיכם, "יחידת ‘משגב’ היא מהפכה אמיתית בהגנה על נשים וילדים. הקמנו אותה כדי שאף אישה מאוימת לא תישאר לבד אפילו לרגע. אני רואה מקרוב את העשייה של הלוחמים והלוחמות, את הנחישות, את הטכנולוגיה המתקדמת ואת ההצלת חיים בפועל - וזה ממלא אותי גאווה. נמשיך להרחיב, לחזק ולהעמיק את המערך, כי חיי נשים אינם הפקר".