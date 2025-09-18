הפרויקט של תמרי משחרר לקראת ראש השנה ביצוע מחודש לשיר "אייכה" של שולי רנד.

את השיר מבצע הזמר והשחקן, יניב אלמנך, בוגר המחזור הראשון של כפר הנוער למוזיקה 'ביכורים' וזמר בפרויקט של תמרי. הוא כיכב לאחרונה בתפקיד ראשי בסדרה עטורת השבחים "אינדל" של HOT ובסדרה "עלומים" בכאן11.

השיר הוקדש כתפילה וקריאה להשבת כל החטופים שמוחזקים כבר למעלה מ-700 יום בשבי, "כולנו צועדים על קו דק, תלויים בין הייאוש לתקווה. עם כניסתה של השנה החדשה אנחנו נושאים משאלה אחת: לראות את החטופים שבים הביתה, לחבק אותם שוב, להשיב את האור והשמחה אל בתינו. הלוואי והשנה הזו תביא עמה איחוד, נחמה וחיים - ותאפשר לכולנו לנשום לרווחה מחדש".

את הפרויקט הקים איתי, אחיו של שורד השבי שגיא דקל חן ולזכרה של תמר קדם סימן טוב, שנרצחה ב-7 באוקטובר יחד עם בעלה ושלושת ילדיהם בביתם בניר עוז.

כל חברי הפרויקט הם מוזיקאים צעירים מעוטף עזה, בוגרי כפר הנוער למוזיקה 'ביכורים', אותו הקימו תחת אש במבצע 'צוק איתן' - תמר קדם סימן טוב ושגיא דקל חן שחזר לאחר 498 יום בשבי החמאס.