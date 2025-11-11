לאחר סדרת שיתופי פעולה עם אמנים בולטים וגרסאות כיסוי לשירים ישראליים מוכרים, הפרויקט של תמרי משיק לראשונה סינגל מקורי - "הכיכר הזאת".

את השיר כתב, הלחין ומבצע נגה פלד, בן קיבוץ בארי, גיטריסט בפרויקט מאז הקמתו.

נגה פלד הוא גם מפיק מוזיקלי, מנצח ומלחין לתיאטרון ולקולנוע. לדבריו, השיר נולד במהלך אחת העצרות בכיכר החטופים, מתוך תחושת כמיהה לשוב אל מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר.

לדבריו, "השיר נולד בכיכר החטופים, באחת העצרות, הכיכר הייתה מלאה באנשים וכל מה שרציתי היה לברוח משם. באותו הרגע בקעה בי תפילה חרישית, שלא יכולה להתממש, שהכיכר תחזור להיות אותה כיכר שהיא הייתה לפני השבעה באוקטובר. עבורי, הכיכר הזאת היא משל לכל כך הרבה דברים קטנים וגדולים בחיינו שכבר לא יחזרו להיות אותו הדבר מאז אותה שבת שחורה".

הפרויקט של תמרי הוקם לזכרה של תמר קדם סימן טוב שנרצחה יחד עם כל בני משפחתה בטבח בניר עוז.

חברי ההרכב הם בוגרי כפר הנוער למוזיקה 'ביכורים', שהוקם על ידי תמר ושגיא דקל חן. שגיא שוחרר לאחר 498 ימים בשבי החמאס.