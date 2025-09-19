שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר היום (שישי) מסר מאיים לעבר מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י וכתב לו: "זמנך יגיע".

כ"ץ הוסיף: "תישלח לפגוש את מליאת ממשלתך ואת כל מסוכלי ציר הרשע שממתינים במעמקי הגיהנום".

בהמשך הוסיף השר כי דגל ישראל יתנוסס בבירה התימנית: "הסיסמה 'מוות לישראל, קללה על היהודים' הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת".

האיום מגיע אחרי שאמש כטב"ם ששיגרו החות'ים מתימן נפל בכניסה לאחד המלונות באילת. לא דווח על נפגעים.

שעתיים מאוחר יותר ירו החות'ים שוב, הפעם טיל בליסטי. אזעקות הופעלו במרכז, בשפלה, בגוש דן ובירושלים. הטיל יורט ללא נפגעים או נזק.

מוקדם יותר השבוע מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בנמל חודידה שבתימן.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי "נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה".