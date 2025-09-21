השר גדעון סער: מהלך מקומם ולא מוסרי צילום: דוברות

במערכת הפוליטית מגיבים בזעם להכרה במדינה פלסטינית מצד בריטניה, קנדה ואוסטרליה, שנתיים אחרי הטבח שביצע חמאס במאות יהודים.

שר החוץ גדעון סער תקף "רוב מדינות העולם הכירו כבר בעבר במדינה פלסטינית. זה כמובן היה שגוי. אבל אותן מדינות שעושות את זה עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, עושות מהלך שהוא גם שגוי, גם מקומם וגם לא מוסרי.

מצד אחד - זה פרס לחמאס בעקבות הטבח של ה-7 באוקטובר. זה לא ייתפס אחרת אלא כעידוד לטרור. מצד שני - זה פרס לרשות הפלסטינית, שרק באחרונה מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר כיצד היא עדיין אוחזת במהלכים של "Pay for slay", בתשלום למחבלים, ובדרך הזאת היא גם כמובן מעודדת טרור ומפירה את חובותיה לפי ההסכמים אתנו", הוסיף סער.

הוא ציין כי הוא מעודד מתגובות של אופוזיציה באותן מדינות שהכירו בפלסטינית.

לדבריו "הערובה לאי-הקמת מדינה פלסטינית היא בסופו של דבר ההתנגדות העזה, המאוד רחבה, שקיימת היום בעם בישראל, שהבין היטב את הסכנות שבהקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. לכן עתיד ארץ ישראל לא יוכרע בלונדון או בפריז, הוא יוכרע כאן, בירושלים.

אנחנו, בחזית המדינית, נמשיך להיאבק נגד מהלכים שיסכנו את מדינת ישראל, את ביטחונה, את עתידה, ולא נאפשר לזה לקרות. ואיתנו יעמדו גם ידידינו בעולם, ויש לנו ידידה אחת גדולה במיוחד וחזקה במיוחד, ארצות הברית של אמריקה, שעומדת אתנו שכם אל שכם במערכה הזאת. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונצח ישראל לא ישקר", סיכם סער.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כתב בציוץ ברשת X כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הוא "פייסן מודרני שבחר בחרפה".

השר מיקי זוהר תקף "הכרת קנדה, אוסטרליה ובריטניה במדינה פלסטינית היא הצהרה חסרת משמעות אשר נודפת ממנה ריח חריף של אנטישמיות ושנאת ישראל. התשובה היחידה להצהרה המטופשת הזאת: החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הצהיר כי בישיבת הממשלה הקרובה תעלה הצעה להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. השר יצחק וסרלאוף הגיב: "ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל - אין עם פלסטיני ואין מדינה פלסטינית".

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך".

השר יצחק וסרלאוף הגיב: "ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל - אין עם פלסטיני ואין מדינה פלסטינית".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי קרא להחלת ריבונות מלאה על כל שטחי ארץ ישראל, ואמר: "הריבונות היא לא רק התגובה הראויה והציונית ביותר, אלא פשוט כי זו הארץ שלנו, ארץ נחלת אבותינו".

הוא הוסיף: "מדינת טרור פלשתינית? לעולם לא! לא אצלנו. כל מדינה צבועה שהחליטה לתמוך בטרור מוזמנת להקים את אותה ישות בשטחיה. צעדים חד-צדדיים ייענו בצעדים חד-צדדיים! רק ריבונות. מלאה. עכשיו. גם בעזה".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הגיב "הכרה במדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר מחזקת את חמאס ואת כל הציר האיראני, מאריכה את המלחמה, מקטינה את הסיכוי להשבת החטופים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב "קיר סטארמר לא יציב לנו תנאים, ההתנגדות למדינה פלסטינית מקיפה את כל הציבור בישראל". במועצת יש"ע מסרו "ממשלה שלא מגיבה בהחלת ריבונות רחבה על ההכרזות להקמת מדינת טרור בלב הארץ תאבד את זכות קיומה".

ח"כ לשעבר גדי איזנקוט הגיב "העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי "ממשלה ישראלית מתפקדת יכולה הייתה למנוע את זה - בעבודה חכמה ורצינית, בשיח מדיני מקצועי ובהסברה נכונה. הממשלה שהביאה עלינו את האסון הביטחוני הנורא בתולדותינו, מביאה עלינו עכשיו גם את המשבר המדיני החמור אי פעם".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר כי "הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית היא כישלון מדיני חמור של נתניהו וסמוטריץ - מהלך הרסני לביטחון ישראל. זהו תוצר ישיר של ההפקרה המדינית של נתניהו: סירוב לסיים את המלחמה והבחירה המסוכנת בכיבוש ובסיפוח. סוגיית המדינה הפלסטינית המפורזת יכולה וצריכה להיות חלק מהסדר אזורי רחב שמובילה ישראל ושמבטיח את האינטרסים הביטחוניים שלנו - זה מה שנעשה כשנחליף את הממשלה המסוכנת הזו".

ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן תקף את ההכרה במדינה פלסטינית. "זהו צעד שמגלה את הצביעות הגדולה ביותר, ביב שופכין צבוע של פולטיקאים קטנים וציניים כמו מקרון וסטארמר. בזמן שהן מתעלמות מהטרור ומהאיום הישיר על אזרחי ישראל, הן ממהרות להכיר במדינה פלסטינית, הפרס הגדול ביותר שיכול להיות לשואת ה-7.10.

התשובה היחידה לביב השופכין, לצביעות של מקרון וחבריו ולשביעי באוקטובר,היא החלת ריבונות על כל הישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון.החלת ריבונות רק ב'גושי ההתיישבות' של יוזמת ז'נבה והשמאל - משמעה מפה שמאפשרת למקרון וחבריו הצבועים להקים מדינת טרור בלב ישראל. ריבונות על כל הישובים והמרחבים תחסל את האפשרות הזו. דום השתיקה של ממשלת הימין המלא - כישלון מוחלט. ממשלת ישראל חייבת להכריז בישיבת הממשלה הקרובה על ריבונות מלאה. זה מה שאנחנו מצפים מהממשלה ומראש הממשלה. כל החלטה אחרת תהיה בכייה לדורות. על צעד חד צדדי יש להגיב בצעד חד צדדי", דברי דגן.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ יצא בקריאה נחרצת לתגובה בדמות החלת הריבונות. "על הממשלה להפסיק להתמהמה. רק בשבוע שעבר קיבלנו עוד תזכורת, בדמות חוליית מחבלים שתכננה לשגר רקטות לעבר מרכז הארץ, שבמקום שבו אנו לא שולטים במאת האחוזים - אנו עלולים לספוג רקטות ופיגועים. אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים ובידיכם בממשלה לקבל את ההחלטה שתבצר את ביטחונה של מדינת ישראל כולה, ושתסיר את האיום בדמות הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ.

היום זה כבר ברור וידוע, רק ריבונות היא הערובה האמיתית לביטחון לטווח ארוך. לפני שיהיה מאוחר מדי, הגיע הזמן ללכת למהלך החשוב והצודק הזה", דברי גנץ.

במועצת יש"ע מסרו: "ממשלה שלא מגיבה בהחלת ריבונות רחבה על ההכרזות להקמת מדינת טרור בלב הארץ תאבד את זכות קיומה".