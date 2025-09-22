ח"כ אלי דלל הופל לריצפה צילום: משנים כיוון

בית המשפט השלום בפתח תקווה שחרר הבוקר (שני) את החשוד שזרק שטרות כסף על ח"כ אלי דלל בכניסה לאירוע של הליכוד.

בית משפט שחרר אותו ממעצר והשופט ארז מלמד כתב: "לא התרשמתי מקיומו של חשד לתקיפת עובד ציבור".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה היא החלטה מבישה. פעם אחר פעם משחררים בתי המשפט בסיטונאות מתפרעים שתוקפים, מסיתים, מרביצים ויוצרים אנרכיה ברחובות. יש להצטער על כך שבתי המשפט פוגעים בעבודת המשטרה ובשוטרים העושים את עבודתם בנאמנות - ומעבירים למתפרעים מסר ברור: תמשיכו להתפרע".

בתיעוד מההפגנה הסוערת בכפר סבא נראה חבר הכנסת דלל בן ה-70 נופל על הרצפה. שוטרים מסייעים לו לקום ולאחר מכן ממשיכים המפגינים לזרוק לעברו חפצים. המפגינים גם שברו את הטלפון הנייד האישי של היועץ שליווה את ח"כ דלל.

דלל הגיב: "הרגשתי שאני עובר לינץ', אנחנו בחודש של סליחות, אפשר להתווכח, אבל ראיתי שנאה בעיניים. כולנו צריכים להיות מזועזעים, אנחנו עלולים להגיע לרצח. צריך להרגיע. אני מוכן לדבר עם כל אחד ולנהל אבל לא בצורה של אלימות".