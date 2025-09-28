סמ"ר עינבר אברהם קב (20), שנפצע באורח אנוש בפיגוע בצומת ג'ית שבשומרון אחר הצהריים, ליד קדומים, נפטר מפצעיו בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

עינבר, תושב לוטם, היה לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים. מניין חללי צה"ל במלחמת חרבות ברזל עומד על 913.

לפי התחקיר הצבאי, סמ"ר קב נסע עם חייל נוסף בג'יפ צבאי על ציר 60 סמוך לקדומים, ובשלב מסוים חשדו השניים כי נהג משאית פלסטיני מאחוריהם מנסה לפגוע בהם - ועצרו בצומת ג'ית.

בשלב זה, הנהג הפלסטיני האיץ לעברם ופגע באחד מהם. הלוחם הנוסף יצא ופתח באש, שכתוצאה ממנה נוטרל המחבל - אך גם חברו נפצע באורח אנוש.

נהג אוטובוס שעבר במקום זיהה את הפיגוע ופתח באש גם כן לעבר המחבל, לפי צה"ל לאחר שכבר נוטרל.

עינבר פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, ומותו נקבע מאוחר יותר. האירוע עדיין מתוחקר על ידי צה"ל.

המחבל הוא מחמוד עקאד, בן 24 משכם, ברכבו גם אותרה סכין. כוחות הביטחון כיתרו את העיר והכפרים הסמוכים אחרי הפיגוע.