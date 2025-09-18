שני ישראלים כבני 60 ו-20 נרצחו בפיגוע ירי בצהריים (חמישי) במעבר אלנבי. בעקבות הפיגוע מעבר אלנבי נסגר.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל הגיע למעבר כנהג משאית שהיה אמור להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. מסתמן שלמחבל היה מעצור בנשק ואז התחיל לדקור שני אזרחים ישראלים.

פראמדיקית בוסמת לובינר וחובש מד"א עמית וייס, סיפרו "הגענו למקום בכוחות גדולים וחברנו לכוחות הביטחון במעבר, הם הובילו אותנו ל-2 גברים שהיו מחוסרי הכרה עם פצעי ירי בגופם כשמעניקים להם טיפול רפואי ראשוני. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם. המחבל נוטרל ע"י כוחות הביטחון".

גורם ישראלי אמר לתקשורת כי משאיות הסיוע ההומניטרי לא נבדקות בגלל סיכום עם הירדנים.

לפני שנה נרצחו במעבר בפיגוע יוחנן שחורי (61), יורי בירנבאום (65) ואדריאן מרסלו פודסמסר (57). המחבל שפתח לעברם באש מטווח קצר באקדח חוסל על ידי המאבטחים במעבר הגבול עם ירדן.

מחקירה ראשונית עלה כי נהג משאית שהגיע מהצד הירדני לעבר אזור הפריקה המשותף, הסליק נשק במשאית, ובהגיעו אל מול העובדים הישראלים שלף את הנשק והחל בירי. מאבטחים פתחו בירי אל המחבל וחיסלו את המחבל.

ביום שישי שעבר נפצע גבר בן 50 באורח קשה וצעיר בן 23 נפצע באורח בינוני בפיגוע דקירה בחדר האוכל של מלון בקיבוץ צובה שבהרי ירושלים. המחבל, תושב שועפט (42) בעל עבר של עבירות ביטחון שעובד במלון, נעצר בידי שוטר מימ"ר נגב שהתארח במלון.

לפני שבוע וחצי נרצחו שישה ישראלים בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים. השישה שנרצחו הם הרב מרדכי שטיינצג (המכונה ד"ר מרק), שרה מנדלסון, הרב לוי יצחק פש, יעקב פינטו, ישראל מצנר והרב יוסף דוד.