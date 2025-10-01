פעילי המשט הפרו-פלסטיני "סומוד" דיווחו כי במהלך הלילה (רביעי) גברה פעילות רחפנים באזור שבו שוהות הספינות המשתתפות, ככל שהמשט מתקרב ליעדו - חופי רצועת עזה.

בהודעה שפרסמו בטלגרם נמסר כי כלי השיט נכנסו לאזור שהוגדר כ"סיכון גבוה", בו התרחשו בעבר יירוטים ותקיפות של משטים דומים.

אתמול פורסמו במהדורת "כאן חדשות" פרטים על היערכות ישראל לקראת הגעת המשט. על פי הדיווח, המדינה לא תאפשר את שבירת המצור הימי המוטל על עזה, בין היתר כדי לא ליצור תקדים. בשל מספר הספינות הרב, התוכנית היא להשתלט עליהן באמצעות לוחמי שייטת 13 וחיל הים. הפעילים עצמם צפויים להיות מרוכזים בספינות של חיל הים, ומשם יובלו לחקירה ולגירוש דרך נמל אשדוד.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הזהירה אתמול מפני הסכנה בהמשך ההפלגה ואמרה: "ניסיון המשט לשבור את המצור הימי של ישראל על עזה עלול לשמש כתירוץ להסלמה. משום כך, אני סבורה כי המשט צריך לעצור כעת ולקבל אחת מההצעות השונות שהוצעו להעברת הסיוע בבטחה".

בתגובה לדבריה, תקפו פעילי המשט את עמדת ממשלת איטליה, ואמרו כי "פעולותיה של איטליה הן חבלה, לא הגנה, שמטרתן לשבש את המשימה". לדבריהם, "איטליה פועלת ככלי בידיה של ישראל במקום להגן על המתנדבים. המשתתפים מודעים היטב לסיכונים ולא ייסוגו מפריצת המצור".

מוקדם יותר אתמול פורסמו לראשונה מסמכים רשמיים שנמצאו ברצועת עזה, המעידים על מעורבות ישירה של חמאס במימון והפעלת המשט. המסמכים מצביעים על קשר ישיר בין מובילי המשט לבין בכירים בחמאס חו"ל, במיוחד עם ארגון PCPA - גוף הפועל תחת חסות חמאס ומשמש כזרוע בינלאומית עבורו.