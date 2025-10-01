הקריין המיתולוגי דן כנר מגיש לצופים ולמאזינים קריאה של פסוקים נבחרים מתוך התנ"ך ותפילות יום הכיפורים.

"ביום הכיפורים אנו עוצרים את המרוץ היומיומי, פותחים את הלב ומבקשים מחילה, כפרה וחסד. הקריאה משלבת פסוקים נבחרים המלווים את רוחו של היום הקדוש ומעניקים השראה לשעת חשבון הנפש" נאמר.

בקריאה משתלבים פסוקים מרכזיים ובהם: "שמע ישראל", מזמור נא מתהילים "חנני אלוהים כחסדך", שלוש-עשרה מידות הרחמים מספר שמות, ודברי הנביא ישעיהו על מהות הצום.

עוד נכללים פרקי התשובה מספר יונה, סיפור אנשי נינוה ושיחו של יונה עם ה', לצד מזמור האמונה והתקווה "ה' אורי וישעי" מתהילים כ"ז. הקריאה נחתמת בברכת הכוהנים מספר במדבר, "יברכך ה' וישמרך".